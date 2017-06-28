來源：AI財經社

AI財經社（ID:Economic-Weekly）

文 | 謝金萍

編輯 | 祝同

想體驗「吸毒」的感覺？戴上VR眼鏡就實現了。

兩天前，在「6.26國際禁毒日」的主題活動中，廣州南沙、梅州等地通過用VR技術體驗「吸毒」，青少年大呼：很麻、很痛。

如今，VR越來越多地走進日常生活，身臨其境的「在場」特點，被廣泛地運用於教育、醫療、房地產等各個垂直行業中。AI（人工智慧）和VR（虛擬現實）也漸漸成為出現頻率越來越高的英文縮寫。

6月初，蘋果宣布Mac和iPhone新產品分別加入支持VR和AR功能。這如同給市場冷淡的VR打了一針強心劑。國際數據公司IDC連夜發報告認為，在接下來的6-18個月內會刺激VR市場，再次活躍VR廠商，並預測AR和VR設備在2021年的出貨量會達1億台，但這一數據在2016年時僅為1千萬台。

這意味著，未來十年內，VR市場仍不會全面爆發。對於近些年成立的VR創業公司來說，這是個殘忍的消息。在這個不確定的市場里，誰也不知道，自己的公司是否能活過明天。

事實上，與資本的狂熱相比，VR市場則不溫不火。網上一個被多次引用的數據是，2015年有兩三百家做VR頭盔的公司，現在90%的創業公司都倒閉了。

AI財經社在採訪多家VR公司和相關從業者后發現，暴漲暴跌的「VR市場泡沫」的背後，不僅是技術的局限，更多的是來自資本方的壓力。

實際上，2016年下半年至今的這場「VR泡沫」更像分水嶺一樣，似乎把大部分VR技術突破的任務習慣性地交給了微軟、谷歌、索尼等國外巨頭公司，而國內多數公司一如繼往地承擔起了硬體生產和軟體支持的工作。

意外的風暴

「那是一個艱難的決定。」回憶起2016年10月的「裁員」風波，暴風魔鏡CEO黃曉傑仍然感到痛苦。

2016年9月底，黃曉傑找暴風集團CEO馮鑫聊了一周，兩人對資本市場判斷和自身業務調整達成了一致的意見。「我倆覺得VR這個行業的發展速度，以及資本市場情況，魔鏡應該做收縮，抓住最核心的業務，這樣才能保證我們比較健康的發展。」

這個決定做得很突然，甚至在沒有提前發郵件的情況下，暴風魔鏡就開了全員大會，業務剝離和裁員的消息，讓很多人感到驚訝，有人不知所措，也有人爭取留下來，但最終與業務不相關的200多人，在得到相應的賠償后不得不離開。

黃曉傑自己也當面通知過員工被裁員的消息，心裏並不好受。他反覆向AI財經社說，「這是個很艱難的決定。我們一個一個把人招進來，也不是員工的過錯，真的是這個行業本身大的壓力，不得不這樣（裁掉）。」

暴風魔鏡最高峰的時候，員工超過了500人。作為國內最早做VR硬體的公司，魔鏡每一樣都在抓，內部甚至採用項目制架構，除了手機VR眼鏡硬體外，橫跨各個領域，廣泛全面布局VR內容平台：直播、視頻、社交甚至營銷……最多的時候內部擁有20多個項目組。

這一波調整后，暴風魔鏡裁剩近200人，原本的項目制改成了部門制，只留下硬體、軟體、市場銷售等部門，其餘的則剝離出去，或成立了子公司，聯合第三方專業機構完成VR內容的製作。

黃曉傑告訴AI財經社，現在魔鏡聚焦做硬體和軟體——搭載谷歌Daydream VR生態系統的應用。Daydream VR是谷歌在2016年10月推出的虛擬生態系統，相當於手機中的安卓系統，而暴風魔鏡要做的是應用商店。

黃曉傑自我評價，今年沒有那麼焦慮，而去年VR行業暴熱爆冷，大起大落之後，會很失落，會有焦慮，心態也會有問題，但今年聚焦在做好體驗和內容，「感覺沒那麼焦慮了。」他說。

2016年是VR最為神奇的一年。上半年才被稱作VR元年，下半年就出現了「倒閉潮」，變成了「VR寒冬」。風剛吹起不久，又突然停了下來。

根據不完全統計，從2015年初到2016年12月，VR產業的企業數量從200多家爆發到1600多家。但融資的公司卻主要集中在A輪以前，比例最大的是獲得天使輪融資的團隊，佔比40.9%，A輪佔比24.1%，A輪以後的企業少之又少，更多的或已轉型或死掉。兩三年內，VR市場從一片繁榮到一地雞毛，變化翻天覆地。

不能錯過的VR風口

很多人都是因為2014年Facebook以20億美元收購Oculus，才全面了解虛擬市場。昆仲資本創始合伙人姚海波第一次接觸VR項目是在2014年，雖然知道高通、谷歌、索尼、惠普等公司都在VR領域有所布局，但真正意義上引爆市場的，還是Oculus，「它給了大家一個場景。」

那一年，在舊金山灣區的VR項目，價格已經從2億美金漲到了10億美金。「投不動了，所以回國內找項目。」姚海波對AI財經社說。

暴風科技的馮鑫也是在那一年體驗了Oculus，第一次進入虛擬世界。當時他就受到VR的震撼，並堅信虛擬現實會是下一代互聯網。這是一個巨大的機會，「可能這個機會比暴風影音的機會更大。」他回國后就開始組建VR團隊，成立暴風魔鏡的項目。

就在暴風魔鏡正式成立獨立公司的兩個月後——2015年3月，暴風科技登陸深圳證券交易所創業板，開盤價為9.43元。得益於這股VR概念的熱炒，在隨後28天里，暴風科技股價持續「暴走」，在2015年攬了55個漲停板。

一名早期投資人說，暴風上市創造了A股歷史新股神話，也引起了國內上市公司對VR的關注，此前他和二十多家上市公司談VR時，還得費老半天解釋什麼是虛擬現實。「暴風上市之後讓人覺得這是個風口，一瞬間資本市場開始搶灘VR市場。」上述投資人說。

投資機構和君資本更是在次年年初，聯合上市公司棕櫚園林（002431）成立國內首支VR早期基金，規模達1億元。2016年年初剛入職和君資本的魏緒，馬上就被劃分到了VR項目小組。

在魏緒的印象里，2015年年底到2016年初是VR最熱的時期，「很多人在看、很多人在討論。」為了能搶先投到好的早期項目，魏緒保持每天看3個項目左右的頻率，同時兼顧外出拜訪。

根據《中國企業家》報導，在2015年下半年，每天幾乎都有上市公司宣布成立VR投資基金，每家券商的行業研究員們熬夜撰寫VR行業分析報告，與VR有關的概念股也在那段時間迎來多個漲停板。而2015全年，國內至少有近70家VR公司獲得天使或者A輪投資。

當時，魏緒已經升為高級投資經理。她告訴AI財經社，最快簽下的項目，從接觸到簽SPA（Share Purchase Agreement股權收購協議），再到打款可能還不到三個星期。但很多時候去晚了，項目已經被簽走了。

在魏緒的印象中，最誇張的時期是2016年6月到10月，每個項目都很貴，平均價格高出了50%~100%，「炒得太高了，想便宜一點都不行，我們乾脆就不投了。」

而對於這波「暴漲」，暴風魔鏡功不可沒。

黃曉傑清楚地記得2015年11月18日的發佈會。當時公司推出首款VR一體機和兩款移動VR硬體產品，直接樹立了暴風魔鏡的影響力，甚至有人稱這一天是VR元年的開端。

對暴風魔鏡來說，最直觀的變化是，只花了不到兩個月時間就敲定了新一輪融資，共計2.3億元人民幣。這是行業內VR硬體公司單筆最大的融資，由中信資本領投，天神互動、暴風鑫源跟投，完成融資后，暴風魔鏡估值達14.3億元人民幣。

而在此前的2015年4月，馮鑫親自去找華誼兄弟、天音、愛施德、松禾資本等四家公司老闆，談下了首輪1000萬美元融資。當時，手機行業下滑，每個人都在尋找下一代終端，大家都知道了Oculus賣了20億美元的事，在這個時間點高調出現的VR，多家公司押注，有用VR豪賭未來的新趨勢。

馮鑫曾形容暴風魔鏡是一個「在角落裡的盛世」。在暴風科技財報中，以暴風魔鏡為核心，自我定位「中國VR行業的開拓者和領先者」，構建「硬體+內容+渠道」的移動VR產業生態。

殊不知，這個被多方玩家豪賭的VR市場，實際充滿了種種不確定性，過於樂觀的投資人、創業者、消費者，對於技術的發展和其所帶來的收益存在嚴重的偏差，以至於付出了慘痛代價。

豐滿的理想與骨感的現實

復盤VR市場的發展脈絡，很多人都把2015 年和 2016 年的 VR 市場景象，等同於2007 年的智能手機市場狀況。但其實，市場需要的是培養和等待。

智能手機真正爆發的時間是iPhone 上市4 年後的2011年。對於 VR 而言，開發者要開發出能讓消費者將 VR 融入日常生活中的應用程序，才能推動 VR 走向大眾市場。但這對仍處於技術早期階段的VR來說，似乎還需要更多的4年。

實際上，決定VR發展的有三大核心技術，構建全視角虛擬畫面的大視場光學技術，讓虛擬世界同步現實世界的運動追蹤和位置追蹤技術，以及體感技術。一般來說，戴上VR頭盔時的眩暈感，來自於追蹤技術的不同步。

硬體的難點在於，光學的鏡片技術和位置追蹤技術，以至於VR硬體又大又笨重，如何讓它更輕更薄成了硬體公司的指標。黃曉傑告訴AI財經社，暴風魔鏡的新產品Matrix重量降至230克，比HTC Vive、Oculus什麼的要輕一倍，「是目前全球最輕的設備。」

而在軟體上則有四項指標：屏幕刷新率、屏幕解析度、延遲和設備計算能力。以三星 Gear VR最先進的 VR 系統為例，參考設計和應用商店已經到位，每秒 60 幀、20毫秒延遲、OLED 屏幕以及許多定製軟體，但它並不擁有位置追蹤或 3D 音效，不能像台式機VR 那樣實現「完全在場」，而比較適合觀看 360 度視頻和一些輕量級的 VR 體驗。

台式機VR體驗效果雖然不錯，但最大的挑戰是價格，首次體驗 VR 可能需要投入 1500~2000 美元，這還不包括內容購買。另一個更大的挑戰則是內容，這是能吸引用戶保持互動關鍵的一環，但目前無論國內外都比較欠缺。

數據公司SuperData顯示，2016年的VR市場營收18億美元，其中硬體銷售達到15億美元，而遊戲在軟體營收中佔比44%。硬體銷量統計上，Oculus Rift銷量24.3萬台，支持Google Daydream達26.1萬台，HTC vive 42萬台，PS VR 74.5萬台，Gear VR 432.6萬台。

而在中國，VR硬體整體銷售額達6.5億元，較2015年的1.5億元增長3倍多，月平均銷售設備量達382台，品牌數量達480個。

根據艾媒諮詢發佈的《2016上半年中國虛擬現實行業研究報告》，近年來國內出現不少VR頭戴眼鏡產品，但消費市場反應一般，購買意願不超過30%，71.3%的中國手機網民不會購買相關虛擬現實產品，主要原因在於價格與目前技術水平不對等。

雖然經歷 2016 年和 2017 年的硬體普及階段，但遊戲引擎公司 Unity仍將這兩年視為 VR「令人失望的差距年」。2016年，Facebook也關閉了200家Oculus Rift線下體驗店，砍掉了在全美開設500家體驗店的40%。

此前，所有分析師和媒體都大肆報導 Gear VR 和PS VR 等產品，也並沒有讓「用戶尖叫」，推動市場的持續發展。

來自矽谷的Uphonest Capital天使投資人郭威，曾在過去兩年先後投資VR垂直領域的多個項目后，認為VR市場的引爆點需要一個「killing級別產品」，就像此前AR領域中的Pokémon Go。這款由任天堂、口袋妖怪公司和谷歌Niantic Lab合作推出的AR手游，2016年7月推出后火爆全球，下載量超過了5億。

「我很期待Facebook或者微軟等這些玩家推出真正厲害的內容，或者像暴雪能推出魔獸世界VR等這種殺手級別，具有強大網路效應的產品。」郭威告訴AI財經社。

巨頭沒有離場

在國內，隨著VR興起，一系列類似華強北VR盒子廠商，在VR市場的橫行。這對市場發展造成了一定的傷害，加上原本技術的局限性，VR體驗仍無法達到預期。目前VR仍在努力解決三大詬病：眩暈、不清晰以及設備重。

「短時間之內，我們要對一個物體產生的變化，並不基於它的難度和幅度，而是取決於它對人的感官的一個影響的程度。」蟻視VR創始人兼CEO說，VR一開始足夠吸睛，卻又無法滿足人們的體驗需求。

但投資人並不會對客觀條件上的硬傷埋單。覃政告訴AI財經社，資本很少會支持要探索 5年甚至10年的VR硬體公司，投資的時候都希望公司快速盈利、上市，最好就在兩三年內就完成。

「這就意味著，你每個階段都要打包成一個完整的商品進行銷售，而不是持續做研發。公司畢竟不是研究院，在商業上一定要有訴求。上市其實也簡單，就是把銷售額和利潤做出來就可以，但難就難在這裏。」技術出身的覃政，比起過去潛心研發，現在他得花了很大精力去想怎麼做銷售。

自2014年成立公司至今，蟻視VR業務圍繞著整個VR生態體系而布局，除了主打的PC端VR頭盔、手機VR眼鏡、VR相機三類硬體，也聯合第三方為平台提供VR遊戲和視頻等內容。

從最初的數十名員工，到現在100多人，覃政每時每刻都不敢放鬆，公司每天都在增長，員工在增加，要養活這麼多員工，就要去產生更多的銷售額，他說感覺「任何時候都沒有真正脫離瀕死的狀態」。

「在中國創業比較殘酷，硬體創業更是難中之難了。所以很多人硬體公司會死掉，而且這麼多硬體創業以來，成功的也沒幾家。」覃政說。

黃曉傑說，暴風魔鏡賭的是未來5-10年，但理想始終被現實打敗。2015年至今，暴風魔鏡連續虧損，數據顯示，暴風魔鏡2015年收入為1.24億，凈利潤卻虧損高達2273萬，凈利率為-18%，凈利率比樂視的「燒錢大王」致新電子-8%的凈利率還低。

暴風科技名義上利用暴風魔鏡為自己的生態講故事，但卻又一步步甩掉這個虧損的累贅，並依靠出售暴風魔鏡公司的收益交出一份漂亮財報。

馮鑫曾對媒體說，減持暴風魔鏡也很痛苦，「最值得投資的是暴風魔鏡，如果暴風科技不是上市公司，肯定不會稀釋暴風魔鏡」。苦於暴風魔鏡成長期虧損會拖累公司業績，減持到20%以下不計入公司虧損。暴風魔鏡經過幾輪融資后，2015年暴風科技持有魔鏡19.84%的股份，但今年最新的具體持股數據已經無法查詢。

一名暴風魔鏡的員工告訴AI財經社，曾經馮鑫要求暴風魔鏡軟體和內容每周更新，每月有新功能應用發佈，每100天迭代一次新版本，而現在已經沒有人再提這個要求。

經歷這幾年的硬體普及階段后，行業里的普遍認知是，VR早期的利潤在C端必然不會有太大希望。為了謀求盈利，很多VR公司轉向旅遊、教育、醫療等B端市場，結合其現有的業務提出VR解決方案。

但在B端市場，其需求並非100%還原現場，而是在不失真的情況營造出氛圍，VR擁有「在現場」的特點則成了最大的商機。黃曉傑舉例，此前與蒙牛合作，在上千個超市裡，利用VR產品給消費者展示其廣告——航天員牛奶如何完成預行員的對接，「這是一個VR體驗式遊戲。」

覃政也認為，VR早期應用的情景其實是有意義的，比如手術的錄製，可以分享給學生或實習生去觀看。在這台手術里，觀眾或學習者可以通過VR看到醫生操作的每個細節，關注傷口同時能看到病人的表情，感知手術哪些處理是很成功的，哪些不成功的。

「整個市場要持續保持熱度是不現實的，每個行業都會在某個階段上升，然後進入回落期，這是一個正態分佈的曲線。」昆仲資本的姚海波說，2017年以來，他也陸續看了不少VR項目，市場沒有過激也沒有過緩，技術仍在不斷進步。他看好專注某一項技術的項目，尤其是在VR社交互動上。

不可否認的是，VR成為下一個互聯網的可能性是巨大的，它開創的是一個全新維度的虛擬世界。在未知的領域里，一切皆有可能。谷歌、微軟、索尼、國內BAT等巨頭仍在加大押注，沒有離場。而對比資源、資金、時間雄厚的巨頭們，同樣在這個賽道上的VR創業家顯得有些艱難，但對於這群押注未來「賭徒」，即使頭破血流，也仍在堅持。

「在真正春天來之前，要活下去。」黃曉傑說。