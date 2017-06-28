？ ？繼《生化危機6》電影口碑撲街后，很多影迷都把希望放在了《生化危機：復讎》上，不過，讓人吃驚的是，外媒IGN只給該片打出了4.5分，要知道這個分數連及格線都沒達到，難道《生化危機：復讎》也撲街了？

？ ？幾日前，電影的一段gif在微博上流傳頗廣，大BOSS和克里斯自帶防護罩，一排子彈掃射過去安然無恙，主角光環閃耀的彷彿天空中最亮的那顆星，躲子彈的技術連《黑客帝國》的尼奧都望塵莫及，恨不得加上QTE，讓玩家親自上陣操作。

尬槍二人轉

？ ？或許這種設定放在遊戲裡還挺能讓人接受，但在電影中強行忽視邏輯的騷操作卻只能成為它的扣分點，這也是遊戲和電影最大的不同。在電影中，克里斯再懂得騷操作，他也只是個角色，並不由任何人控制，再加上這種脫離邏輯、超越人類常識，只是為了耍帥而存在的動作設計，自然讓人無法有代入感，如果這是在遊戲中，同樣的場景，說不定還會很受好評，玩家在一頓QTE之後躲過了所有射擊，想想也是有點刺激。

？ ？類似的問題不僅僅發生在克里斯身上，「耍帥大戶」里昂一樣成了重災區，如果同殭屍的那段槍鬥術還算可以接受的話，那在摩托車上擊殺喪屍狗的部分真的就已經是連《特技摩托》都要給里昂點個讚了，最後還要來一段「真男人不回頭看爆炸」的戲份，三光，橋上還有人呢……算了，反正你是要鐵了心貫穿你的「三光」吧？

IGN僅給《生化危機：復讎》4.5分，真的很不好看嗎？

真男人只開車從不回頭看爆炸

？ ？動作戲由兩個男人擔當，負責美和頭腦的大旗則由瑞貝卡扛起，許久不見的瑞貝卡在《生化危機：復讎》里一直處在待人拯救的柔弱女主狀態，技能點全點在了頭腦上，雖然瑞貝卡本來就不是靠武力值活命的角色，但在這部電影中存在感太低，只是為了提供解藥而出現的她多少讓人覺得這種復出形式有點過於可惜了。

主角三人組

？ ？電影一開始就是一段里昂的慢鏡頭，不得不說《復讎》里導演真的給里昂安排了太多的慢鏡頭，打屍體要慢、飆車要慢、PK BOSS也要慢，知道他帥，但一共1個半小時的電影，帥過了頭怕不是就裝成了黃教主，相比起來，克里斯的線就正常多了，雖然在最後的那段「尬槍二人轉」中也不幸被破了功。

？ ？《生化危機》從7代遊戲開始，就一直強調要回歸恐怖本源，雖然有人吐槽7代不像《生化危機》，一個熟悉的角色也沒有，但在回顧恐怖上它的確做到了，可見玩家對於《生化危機》的恐怖標準要求還是非常高的。《生化危機：復讎》的製片由曾拍攝過《咒怨》的清水崇擔任，這就在恐怖氛圍的營造上喂玩家吃了一顆定心丸，而電影前十幾分鐘他們也確實做到了。

「偽洋館」的戲份還不錯

？ ？克里斯以及BSAA一行人潛入的「偽洋館」的打造可以說是全片最大亮點之一，電影依舊堅定不移的執行了「克你死」戰略，突然發動的玩具車、裂口的喪屍小孩、被鋼絲分屍成肉塊的隊友、長得像伽椰子一樣用脊椎行走的半截喪屍，如果不是提前看過預告，這段可以說是相當嚇人了。可惜洋館終究是偽的，從體術NO.1的BOSS男沒有直接殺死克里斯，而是強行轉身開始，《生化危機：復讎》的恐怖氛圍就消散得一乾二淨，清水崇的影子只存在了10分鐘就這麼無影無蹤了。

？ ？電影動作戲和劇情設定不足以撐起導演想要打造好萊塢式大片的野心，既不日式也不美式，一樣是結尾，上一部《生化危機：詛咒》里昂vs暴君的那段相信是很多影迷心中的經典，抽出小刀不畏暴君的里昂看得人一臉熱血，就像就義前的英雄，又悲壯又燃，但在《生化危機：復讎》中，空中360度轉體，花式尬槍的里昂只徒留一身尷尬。

IGN僅給《生化危機：復讎》4.5分，真的很不好看嗎？

這慢鏡頭…

？ ？說了這麼多，其實如果只是作為一部爆米花電影，《生化危機：復讎》還是合格的，即使反派智商不在線，動作戲有些尬，但里昂和克里斯的組隊再加上瑞貝卡，作為系列的新晉黃金人氣組合還是值得一看的，特別是電影最後還有彩蛋，或許又像是上一部鋪墊《生化危機6》遊戲一樣，也在暗示著新作，考慮到《生化危機7》那部跳票的DLC「不是英雄」中出現的克里斯，這個可能性還是非常大的，總之就是早補晚補都得補。

？ ？DLC中的克里斯和電影中會有什麼關係？

？ ？對於這部《生化危機：復讎》電影的IGN 4.5分你覺得是高了還是低了？不妨打出你的分數。