？ ？每個人玩遊戲的時候，都會經過過一些事，下面小編就帶大家一起去回憶下，這些年我們玩遊戲經歷過的事，不知道你還有哪些沒經歷過！好了，一起來看看吧！

？ ？NO.1

？ ？遊戲年代：80年代

？ ？回憶事件：RPG遊戲換電池

？ ？小編點評：以前玩RPG的時候哪像現在電腦一樣方便，一鍵保存。那個時代的電池可都是要自己更換過的。如果電池沒電了，那麼很遺憾，你玩RPG玩了20多個小時，都GG了。

？ ？NO.2

？ ？遊戲年代：80年代

？ ？回憶事件：5塊錢換卡帶

？ ？小編點評：我不知道你們那裡換卡帶要多少錢，反正小編這邊統一價5塊錢更換。

？ ？NO.3

？ ？遊戲年代：90年代

？ ？回憶事件：5塊錢包機一小時

？ ？小編點評：那個時候的PS主機都是有錢家小孩才會有，而那個年代玩遊戲被稱為「玩物喪志」就算有那個錢也並不一定會去買，所以才會有了包機玩樂的店，5塊錢一小時，存儲卡自帶。

？ ？NO.4

？ ？遊戲年代：90年代

？ ？回憶事件：跳舞機敢上去跳嗎

？ ？小編點評：跳舞機剛出來的那年，成為了社會上的小混混泡妞的必備工具啊。

？ ？NO.5

？ ？遊戲年代：90年代

？ ？回憶事件：街機房被敲詐勒索

？ ？小編點評：那個時候的治安還沒有這麼好，去街機房，個子小非常容易被敲詐，搞不好還要動手。

？ ？NO.6

？ ？遊戲年代：90年代

？ ？回憶事件：三國群英傳使用秘籍

？ ？小編點評：CR001-CR110，戰鬥非常輕鬆。

？ ？NO.7

？ ？遊戲年代：90年代

？ ？回憶事件：紅警95

？ ？小編點評：一句話證明你愛過！holy

？ ？NO.8

？ ？遊戲年代：90年代

？ ？回憶事件：DOS版仙劍奇俠傳1

？ ？小編點評：我是應該先踏左腳還是先踏右腳？

？ ？NO.9

？ ？遊戲年代：90年代

？ ？回憶事件：幾個小夥伴一起玩大富翁

？ ？小編點評：該輪到我了，看我的。

？ ？NO.10

？ ？遊戲年代：90年代

？ ？回憶事件：英雄無敵3區域網連機

？ ？小編點評：當時為數不多能聯區域網的遊戲。

？ ？NO.11

？ ？遊戲年代：90年代

？ ？回憶事件：CS-CAMP

？ ？小編點評：你不會蹲在角落裡陰人，你都不好意思說你玩過這個遊戲。

？ ？NO.12

？ ？遊戲年代：90年代

？ ？回憶事件：喪屍回眸一笑

？ ？小編點評：回眸一笑百媚生

？ ？NO.13

？ ？遊戲年代：00年代

？ ？回憶事件：熬夜刷豬洞，追殺紅名爆裝備

？ ？小編點評：那個時候能爆到增加1點攻擊、道術、法術的裝備就已經是極品了。還有對於紅名的追殺，真是樂此不彼。

？ ？NO.14

？ ？遊戲年代：00年代

？ ？回憶事件：失落之塔練級

？ ？小編點評：塔3跟塔5是個好地方。

？ ？NO.15

？ ？遊戲年代：00年代

？ ？回憶事件：尾行3是什麼？

？ ？小編點評：即時追蹤動作遊戲。你們懂得。

？ ？NO.16

？ ？遊戲年代：00年代

？ ？回憶事件：一大大，二大大，三大大，四大大

？ ？小編點評：押鏢養家真辛苦，當然，還有「恭喜你獲得了傳說中？？？」

？ ？NO.17

？ ？遊戲年代：00年代

？ ？回憶事件：爆過188

？ ？小編點評：殺馬特，一夜情系列！當然現在有更高難度的，但是188的討人喜歡卻是最初的熱門歌曲。

？ ？NO.18

？ ？遊戲年代：00年代

？ ？回憶事件：遊戲中做過人妖，被人妖欺騙過

？ ？小編點評：不說了，都是淚。

？ ？NO.19

？ ？遊戲年代：00年代

？ ？回憶事件：指揮過幫戰

？ ？小編點評：語音工具爆發的年代，用語音指揮打團，PK，杠杠的。

？ ？NO.20

？ ？遊戲年代：00年代

？ ？回憶事件：因為你而團滅

？ ？小編點評：你怎麼又死了，重來，重來。注意仇恨。

？ ？NO.21

？ ？遊戲年代：00年代

？ ？回憶事件：說過的那些垃圾話

？

？ ？小編點評：我想大多數人都不喜歡與人爭吵，但難免有真生氣的時候，開罵。

？ ？NO.22

？ ？遊戲年代：00年代

？ ？回憶事件：耍過漂移

？ ？小編點評：直道照樣飄。

？ ？NO.23

？ ？遊戲年代：00年代

？ ？回憶事件：玩過魔獸爭霸RPG、3C跟DOTA區域網

？ ？小編點評：在網路還不是特別發達的時候，能跟宿舍里或者網吧里的小夥伴們一起玩魔獸爭霸RPG是最爽不過的事情了。

？ ？NO.24

？ ？遊戲年代：00年代

？ ？回憶事件：XX兵、小狗流、Show me the money

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？ ？小編點評：不會玩那就Show me the money。

？ ？NO.25

？ ？遊戲年代：00年代

？ ？回憶事件：刪除遊戲帳號

？

？ ？小編點評：哥們兒，千萬別想不開，不是只有你一個人經歷過絕望。

？ ？NO.26

？ ？遊戲年代：10年代

？ ？回憶事件：MOBA掛過機，送過人頭。

？

？ ？小編點評：心態再好也有爆炸的時候，我就送，你拿我怎麼樣？

？ ？NO.27

？ ？遊戲年代：10年代

？ ？回憶事件：充過大V，玩過首充

？ ？小編點評：6塊錢就是VIP，你還等什麼？？？？坑爹啊

？ ？NO.28

？ ？遊戲年代：10年代

？ ？回憶事件：玩過一個月的網頁遊戲

？ ？NO.29

？ ？遊戲年代：10年代

？ ？回憶事件：裝備強化過頂級

？ ？NO.30

？ ？遊戲年代：10年代

？ ？回憶事件：玩過西瓜忍者、植物大戰殭屍、憤怒的小鳥

？ ？小編點評：智能手機時代，你沒有玩過這3個遊戲，你還不好意思說你用過智能手機。

？

？ ？NO.31

？ ？遊戲年代：10年代

？ ？回憶事件：直到膝蓋中了一箭，沙盒類遊戲，遊戲中的梗

？ ？小編點評：遊戲中有著非常多的梗，你知道的有幾個？

？ ？NO.32

？ ？遊戲年代：10年代

？ ？回憶事件：成為過英雄

？ ？小編點評：所有遊戲你成為過別人口中的英雄嗎，哪怕只有幾秒。

？ ？NO.33

？ ？遊戲年代：10年代

？ ？回憶事件：網路噴子，帶節奏、高端黑，看直播打臉

？ ？小編點評：我說我沒有，你們信嗎？2333333333333

？ ？做過的越多，證明你的年紀就越大，別算了，你算來算去都跟小編一樣大，2333333333333333333。