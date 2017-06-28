光榮冷飯第六波：《三國志6》等三款遊戲上架Steam北京新浪網 (2017-06-28 21:20)
光榮「炒冷飯」第六波到來，又有三款經典老遊戲登陸了Steam商店開售。
這次帶來的三款作品，《三國志6》威力加強版和《信長之野望：霸王傳》威力加強版每部售價均為68元，《蒼狼與白鹿：元朝秘史》售價42元。而選擇三部遊戲一起的捆綁包的話，則只需要125元。
《三國志6》威力加強版
遊戲語言：僅支持日文
遊戲Steam版發售日期：2017年4月19日
原版最早發售日期：1998年
《信長之野望：霸王傳》威力加強版
遊戲語言：僅支持日文
遊戲Steam版發售日期：2017年4月19日
原版最早發售日期：1998年
《蒼狼與白鹿：元朝秘史》
遊戲語言：僅支持日文
遊戲Steam版發售日期：2017年4月19日
原版最早發售日期：1998年
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