光榮「炒冷飯」第六波到來，又有三款經典老遊戲登陸了Steam商店開售。

這次帶來的三款作品，《三國志6》威力加強版和《信長之野望：霸王傳》威力加強版每部售價均為68元，《蒼狼與白鹿：元朝秘史》售價42元。而選擇三部遊戲一起的捆綁包的話，則只需要125元。

《三國志6》威力加強版

遊戲語言：僅支持日文

遊戲Steam版發售日期：2017年4月19日

原版最早發售日期：1998年

《信長之野望：霸王傳》威力加強版

遊戲語言：僅支持日文

遊戲Steam版發售日期：2017年4月19日

原版最早發售日期：1998年

《蒼狼與白鹿：元朝秘史》

遊戲語言：僅支持日文

遊戲Steam版發售日期：2017年4月19日

原版最早發售日期：1998年