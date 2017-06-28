（中央社台北28日電）搭飛機不用帶護照、登機證，只要「刷臉」就可登機。中國南方航空公司今天在河南南陽機場啟用大陸首個人臉識別智慧登機系統，乘客只需1秒鐘就可驗畢登機。



中新網報導，今天啟用後，當旅客通過安檢到達登機口經過自助閘機前時，無需持證件和登機牌，人臉識別系統與旅客名單自動人臉匹配。匹配成功後1秒之內即可過閘完成登機。



所謂人臉識別，是基於人的臉部特徵訊息進行身份識別的一種生物識別技術，用攝影機或鏡頭採集含有人臉的圖像或影像，並自動檢測、追蹤人臉，進而對檢測到的人臉進行臉部一系列的技術識別，實現快速身份認證。



南航是大陸首家實施刷臉即可登機的航空公司，並宣稱技術在國際處於領先地位。這套系統是由南航、百度、廣電運通共同聯手開發建置，實現APP裝載、安檢和登機全流程人臉識別，不僅使安檢、登機流程更加科學合理，而且為旅客提供更為便捷的搭機體驗。



捷藍航空（JetBlue Airways）在6月也於美國波士頓羅根機場的一條航線試行刷臉登機，世界各國許多航空公司也正在積極開發類似系統。



今天在登機體驗後一位乘客表示，比以前登機真的快多了，只需站在登機口前刷下臉，登機門馬上就開了；即使提的行李比較多，也完全不需再騰出手去找登機證，真的太方便了。



南航營銷委副主任兼電子商務部總經理黃文強表示，這套登機系統，對乘客的個人訊息在多個環節反復查驗和比對，從而確保身份真實可靠，也進一步提高航班的安全。同時系統採用多重安全加密措施，可有效杜絕旅客個人訊息外洩。



南航還計劃將在APP登錄、支付、機場尋人、旅客定位等環節引入人臉識別技術，以期讓旅客更便捷地享受南航提供的各項服務和產品。



南航副總經理韓文勝表示，未來南航將進一步推廣應用，新建成的廣州白雲機場第2航廈、北京新機場等均已在啟用計劃中。1060628