樂視網：董事會選舉劉弘任副董事長北京新浪網 (2017-06-28 21:01)
樂視網6月28日晚間公告，董事會通過了關於選舉劉弘為公司副董事長的議案，並選舉賈躍亭、曹彬、鄭路擔任第三屆董事會提名委員會委員。
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