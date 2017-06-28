新浪科技訊 日期:6月28日晚間消息，應一家司機工會的請求，澳大利亞勞動力監管機構Fair Work Ombudsman(以下簡稱「FWO」)周三宣布，正在對Uber的用工方式展開調查。

澳大利亞司機工會「RideShare Drivers United」本月早些時候要求Uber給予司機「正式員工」地位，而不是「分包商」(Subcontractor)，以此來享受一些福利待遇。

FWO今日稱，將重點調查Uber是否違反了澳大利亞的勞動法。FWO發言人稱：「目前我們正在對Uber展開調查，其他信息目前還不便透露。」

FWO有權通過法律行動來迫使企業遵守澳大利亞的勞動法，向員工支付最低工資和退休金等。

對此，Uber在一份聲明中稱：「逾6萬名澳大利亞司機選擇使用Uber應用來提供服務，因為他們喜歡自主制定時間表，自己當老闆。對於FWO的調查，我們將積極配合，並回答任何相關問題。」

之前，Uber在美國曾遭遇過類似的訴訟。司機們認為，自己的身份應該是Uber的正式員工，而非Uber所宣稱的接受其外包工作的合同工。後者可以避過保險和福利等諸多障礙，也是Uber早期能夠保持高速增長的原因所在。(李明)