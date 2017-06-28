新勒索病毒肆虐 專家發現防毒「疫苗」中央社 (2017-06-28 20:48)
（中央社倫敦28日綜合外電報導）全球各地機構昨天受到大規模網路攻擊，網路安全研究人員發現可防毒的「疫苗」，只要新建防止電腦感染病毒的一個檔案即可。
但英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，研究人員還沒有找到所謂的「鎖死鍵」（kill switch），來阻止勒索軟體擴散到其他有漏洞的電腦。專家仍不確定，這場攻擊的源頭或真正目的為何。
由於勒索金額300美元相對較少，有些人揣測這場攻擊可能是造成範圍更廣的破壞或作出政治宣示的掩護。
受害者有烏克蘭央行、俄羅斯石油巨擘俄羅斯石油公司（Rosneft）、英國廣告公司WPP和美國法律事務所DLA Piper等企業。美國匹茲堡也至少有1家醫院是攻擊受害者之一。
但儘管效力有限，這場網攻似乎有解套的辦法。
在C:\Windows文件夾下新建1個命名為「perfc」的唯讀檔，就能阻擋這次的網攻。
網路安全新聞網站Bleeping Computer分享整個操作流程，其他好幾名網安專家也贊同這個作法。
不過儘管這個方法有效，卻只對建有「perfc」檔的個別電腦起保護作用而已。研究人員目前還找不到可以完全阻擋這場勒索病毒攻擊的鎖死鍵。
電腦科學家伍德華（Alan Woodward）說：「儘管可以讓電腦免疫，但仍然是個病毒帶原者。」
「它依舊是個會在相同網絡散播勒索病毒到其他電腦的平台。」（譯者：中央社陳昱婷）1060628
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
咖啡豆．Lavazza 咖啡豆．horse 咖啡豆．Tiamo 咖啡豆．costco 咖啡豆．wmf 咖啡豆．台灣 咖啡豆．HARIO 咖啡豆．Lady 咖啡豆．AMOR 咖啡豆．巴西咖啡豆．磨咖啡豆機．台灣咖啡豆．ECO 咖啡豆．咖啡豆 1kg．阿拉比卡咖啡豆．麝香咖啡豆．NUDE 咖啡豆．巨象咖啡豆．NERO 咖啡豆．香草咖啡豆．咖啡豆 1000G．古坑咖啡豆．咖啡豆 伯朗．Gold 咖啡豆．咖啡豆 454g．Kitty 咖啡豆．PASCO 咖啡豆．古坑 咖啡豆．咖啡豆 曼巴
微軟已哭暈！近25%的Windows用戶計劃切換至Mac【北京新浪網】
iPhone8將配10W充電器 終於能快充了【北京新浪網】
「第10行星」存在？地球大小天體可能潛伏太陽系外側【北京新浪網】
機身背面有個觸控板！下一代Google Pixel再曝光【北京新浪網】
微軟確認Windows部分源代碼泄露，或許不到1.2G【北京新浪網】