（中央社倫敦28日綜合外電報導）全球各地機構昨天受到大規模網路攻擊，網路安全研究人員發現可防毒的「疫苗」，只要新建防止電腦感染病毒的一個檔案即可。



但英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，研究人員還沒有找到所謂的「鎖死鍵」（kill switch），來阻止勒索軟體擴散到其他有漏洞的電腦。專家仍不確定，這場攻擊的源頭或真正目的為何。



由於勒索金額300美元相對較少，有些人揣測這場攻擊可能是造成範圍更廣的破壞或作出政治宣示的掩護。



受害者有烏克蘭央行、俄羅斯石油巨擘俄羅斯石油公司（Rosneft）、英國廣告公司WPP和美國法律事務所DLA Piper等企業。美國匹茲堡也至少有1家醫院是攻擊受害者之一。



但儘管效力有限，這場網攻似乎有解套的辦法。



在C:\Windows文件夾下新建1個命名為「perfc」的唯讀檔，就能阻擋這次的網攻。



網路安全新聞網站Bleeping Computer分享整個操作流程，其他好幾名網安專家也贊同這個作法。



不過儘管這個方法有效，卻只對建有「perfc」檔的個別電腦起保護作用而已。研究人員目前還找不到可以完全阻擋這場勒索病毒攻擊的鎖死鍵。



電腦科學家伍德華（Alan Woodward）說：「儘管可以讓電腦免疫，但仍然是個病毒帶原者。」



「它依舊是個會在相同網絡散播勒索病毒到其他電腦的平台。」（譯者：中央社陳昱婷）1060628