（中央社東京28日綜合外電報導）日本香草廉價航空因本月迫使坐輪椅的男乘客自行爬行上舷梯登機，已向當事人道歉。公司今天另表示，自此已規定，旗下班機在發生此事的奄美大島機場必須使用電梯協助行動不便乘客。



44歲木島英登本月結束在南部外島奄美大島的假期，要返回大阪途中，在登機時，香草航空員工告訴他，依據公司的安全規定，任何人不得將他抬上飛機，他必須自行上階梯。



這個小機場沒有設置將肢障乘客自停機坪送上機艙門的電梯。



木島英登腰部以下癱瘓，他在部落格寫說，他被迫使用雙臂爬上階梯。



「朝日新聞」說，這名男子自行爬上約17級舷梯登機。



全日空公司（All Nippon Airways）旗下的香草航空今天說，已向木島英登道歉。



公司發言人對法新社說：「我們對造成他的艱困感到抱歉。」航空公司在那之後，已規定旗下班機必須在那座機場使用電梯，以協助行動不便乘客。



木島英登經常到海外旅行，他今天告訴日本電視台（Nippon TV），當機場員工說，他如不能走上階梯，便不能登機，他很「驚訝」。



木島英登說：「我很想知道，機場員工是否認為那沒什麼錯。」（譯者：中央社羅苑韶）1060628