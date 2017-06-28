（中央社基輔28日綜合外電報導）新一波勒索病毒網路攻擊從烏克蘭、俄羅斯蔓延到歐洲和美國後，全球數以千計電腦用戶今天趕忙將電腦重新啟動。



法新社報導，這種病毒會鎖住受感染的電腦系統，要求用戶支付價值300美元的比特幣，企業和政府機構都難逃魔掌，就連烏克蘭車諾比（Chernobyl）核災監控系統也遭殃，似乎與上個月肆虐全球、波及150多國，導致20多萬用戶電腦受害的WannyCry勒索軟體如出一轍。



不過這一波攻擊規模似乎比上次小得多，全球資安公司卡巴斯基實驗室（Kaspersky Lab）估計，受感染電腦數量為2000台，目前還不清楚這波網攻的幕後黑手是誰。



若干資安專家指出，新一波網攻病毒叫做「Petrwrap」，是去年發威過的「Petya」勒索軟體改良版。但卡巴斯基實驗室形容這次肆虐的是1種新形式的勒索軟體。



烏克蘭企業和重要基礎建設營運商仍在對付這種病毒，烏克蘭是第1個通報遭遇攻擊的國家，似乎也是受害最嚴重的一個。



烏克蘭政府說，勒索病毒傳播已被擋下，但重要機構仍不斷通報有問題發生。



政府在聲明中說：「企業和政府網絡6月27日遭遇的大規模網路攻擊已被阻止。」



車諾比核災監控系統遇駭失靈後，核電廠人員持續使用手持式的蓋格計數器（Geiger counter）來監測輻射量。



基輔鮑里斯波爾機場（Boryspil airport）班機到離的線上資訊尚未恢復，不過機場負責人說，除此之外，機場運作一切正常。



物流運輸公司Nova Poshta說，目前仍面臨無法接受信用卡付款的問題；能源供應商kyivenergo則說，顧客登錄帳號時有問題。



此外，受害者還包括丹麥海運業者馬士基集團（Maersk）、英國廣告業巨擘WPP集團、法國聖戈班集團（Saint-Gobain）和美國製藥大廠默克藥廠（Merck）。



印度政府今天也說，由馬士基集團營運的孟買最大貨櫃港口一處碼頭無法正常運作。（譯者：中央社劉文瑜）1060628