軟體嘉年華第二天 為什麼還想來

中關村國家自主創新示範區展示中心熱鬧非凡。炎炎夏日中竟然有「企鵝島」，你的時間能「靜止」，這些「黑科技」，你想體驗嗎？

2017年6月27日-29日，中關村（海淀）軟體嘉年華成功舉行。活動在詮釋「軟體定義世界」的同時，打造了一場為民眾「點亮智慧生活」的科學狂歡節。無論是觀眾還是企業，都在本屆嘉年華中得到了別出心裁的體驗和誠意滿滿的科技大餐，來了就不想走。

現場

展位大排長龍 顛覆你的科技認知

「你們的煎餅要什麼圖案的？」

「您坐在墊子上，就能知道您的體重、血壓、心跳，還能提前預警疾病。」

「騰空的動作靜止了，原來拍電影就是這麼回事。」

僅聽到對話，可能會讓人覺得高深不可捉摸，但是中關村（海淀）軟體嘉年華中的觀眾邊玩邊學，逛了一圈后，這些科學原理都能掌握。

在國承萬通的展位，記者看到現場已經排起了長龍。國承萬通的工作人員介紹，此次參展，帶來的產品是全球首創激光大空間定位技術，展示的是VR射擊類遊戲，逼真度和定位精確度高，在VR大空間里，能夠實現多人協同作戰。

一位體驗者告訴記者，這套遊戲畫面流暢，沉浸感強，以前總以為VR遊戲不好玩，今天體驗了，有了更好的認識。

在嘉年華現場，有不少帶著孩子的家長來參觀。一位家長告訴記者：「在朋友圈看到信息就帶著孩子過來了，體驗了小米的平衡車，還有愛奇藝的VR，孩子說很不錯。」

這位家長透露，嘉年華展示的是平常聽說過但是體驗不到的高科技，孩子從小就要開拓視野，這次參觀有很好的教育作用。以後也會帶孩子來看看。

企業

拉近科技和民眾的距離 觀眾「更懂我」

據悉，此次中關村（海淀）軟體嘉年華吸引了不少知名企業前來參展。小米、滴滴、58集團、騰訊、愛奇藝、百度外賣、移動、聯通、科大訊飛、東華軟體等眾多家喻戶曉的企業展位前都大排長龍。

記者在小米展位上看到，小米展出了眾多生態鏈上的產品，其中首款智能手機晶元澎湃S1吸引了眾多觀眾的關注。

工作人員劉先生稱，小米對嘉年華活動很支持，展區內參觀人數也絡繹不絕，希望通過此次的活動來打開小米的市場，讓更多的市民知道小米不僅僅是做手機的企業，還涉及平衡車，智能傢具等產品。「此次活動還是很成功的。希望嘉年華能吸引更多的市民前來參觀。以後也會繼續參加軟體嘉年華活動。」

活動期間，百度外賣也吸引了市民的注意。不要以為外賣僅僅是「接單-製作-送單」這樣簡單的流程，百度外賣稱，參加嘉年華主要展示公司在智能物流調度系統演進、智能物流系統呈現、智能物流在同城配送領域的應用場景，以及建立物聯網系統等方面的智能化變革。

「百度外賣方便了人們的生活，但是很多人並不了解外賣背後的大數據分析和物流調度系統。參加嘉年華，讓人們對熟知的外賣有了更深入的了解，知道外賣也是一個有『技術含量』的工作，這個平台打造了一個很有效的宣傳平台，希望以後還能多多參加。」

嘉年華

鏈接名氣與公眾 希望辦成品牌

此次活動承辦方之一——中關村會展與服務產業聯盟稱，首屆中關村（海淀）軟體嘉年華得到了多方的支持，活動推進順利，觀眾熱情高漲。活動開場前統計顯示，有近兩萬人通過網路報名，其中有不少學校組織了學生前來參觀。

中關村會展與服務產業聯盟會員部負責人白潔琦說：「就首次舉辦科技嘉年華來說，雖然有些經驗不足的問題，但是活動前期在場地布置、招商等方面，還算到位。活動現場也收到了驚喜，一些企業對我們的吉祥物『軟寶』的出場方式很好奇，還有觀眾反映，孩子中考結束后，還能在這裏學知識，很有意義。」

在6月27日啟動儀式上，北京市海淀區區長於軍提到，爭取把嘉年華辦成一場深度參與、體驗互動、推動知識科普，引導全民智慧生活的科技狂歡節。爭取把嘉年華變成品牌持續下去，成為長久的展覽。

短短的三天科技狂歡就要過去，中關村（海淀）軟體嘉年華把最精彩最前沿的科技帶給了廣大觀眾，嘉年華不說再見，期待下一次再見面時，能讓觀眾看到更好的嘉年華，更「黑」的科技，和更溫暖的人與科技的交流。