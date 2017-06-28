來源：澎湃新聞

易到聯合創始人：沒為控股權變更籤過字，創始團隊不會回歸

澎湃新聞記者 張梟翔

樂視將不再是打車軟體易到的控股股東，但接盤人並非易到的創始團隊。三位創始人周航、楊芸、湯鵬並未因此而有回歸打算。

6月28日，易到發佈公告稱，公司已於近日變更控股股東，已有新的控股股東進入，樂視不再作為易到控股股東，原管理團隊繼續負責易到的管理、運營等事務。

目前的工商資料中，易到的運營方北京東方車雲信息技術有限公司的法人代表依然是樂視方面派出的彭鋼，樂視網監事吳孟依然位列東方車雲的股東名單中。

關於易到新的控股股東，一種說法是首汽，不過，易到方面否認了這一說法。還有一種說法是平安將執掌易到，澎湃新聞未能聯繫到平安方面對此進行置評。

但有一點幾乎可以肯定，接盤者不會來自易到的創始團隊。

易到聯合創始人楊芸告訴澎湃新聞（www.thepaper.cn）記者，「第一，截至目前，到底哪家收購易到，依然是不知道的；易到創始團隊周航、湯鵬和我，作為易到現在的股東，我們依然是應該有簽字權的，易到所有的股權變更，都應該讓我們簽字。截至目前，沒有人讓我們就易到股權變更一事簽字。」

據了解，易到此次宣布變更控股股東，事先並未徵求周航、楊芸、湯鵬三位易到現有股東的意見。

易到是國內共享網約車行業的早期入局者，創立於2010年，由周航、楊芸、湯鵬三人聯合創立。2015年5月，樂視宣布入主易到，拿下近70%股權。而創始人團隊在易到中依然有持股。

但在兩個月前，樂視和易到創始團隊的矛盾徹底爆發。以創始人周航為代表的易到創始團隊宣布退出，樂視系全面接掌易到。彭剛接替周航出任易到CEO，首席技術官、人力資源負責人、法務負責人也都換成了樂視系人馬。

此前有消息稱，易到創始團隊有意引入新的投資方，但報價遭到了樂視方面的拒絕，雙方均未對這一消息置評。

6月28日，澎湃新聞了解到，周航、楊芸、湯鵬並未有回歸易到的打算。

澎湃新聞此前報導，易到創始人、前易到CEO周航，已經加盟順為資本，但他在順為是投資合伙人，關係較為鬆散。楊芸已於2016年下半年創立了綠橙國際幼兒園，該幼兒園已於2016年9月1日正式開園。而另一位易到聯合創始人湯鵬的新方向，按照楊芸的說法，「他應該是（進入）區塊鏈技術下的互聯網保險方向。他走技術流。」

易到方面表示，擬定於7月4日舉行媒體溝通會，就具體事宜做公開說明。

在6月28日的公告中，易到方面還披露，目前雙方（編注：易到和新控股股東）協議已簽署完畢，因相關法律程序及協議流程正在緊張推進中，因此導致資金到位時間延遲一天，全面開放線上提現日期相應延後一天，由原定6月29日延至6月30日14時。屆時，所有易到平台車主均可通過車主端APP完成提現。