中新社北京6月28日電 (記者 陳溯)中國國家林業局28日向社會公佈了第一批《人工繁育國家重點保護陸生野生動物名錄》，包括梅花鹿、馬鹿、鴕鳥、美洲鴕、大東方龜、尼羅鱷、灣鱷、暹羅鱷、虎紋蛙等九種野生動物7月1日起可憑專用標識在中國出售。

該名錄是根據新修訂《野生動物保護法》第二十八條的規定，由專家提出評定標準，並廣泛徵求各省級野生動物主管部門和有關社會團體的意見，再經專家科學論證后提出的。名錄所包含的野生動物人工繁育技術成熟、繁育規模較大，不需要從野外獲取種源或不依賴野外種群即可滿足相關合法用途對該物種及製品合理需求，並且相關繁育活動有利於緩解對野外種群保護壓力。

該名錄將於2017年7月1日正式實施。國家林業局負責人表示，名錄實施后，相關物種繁育單位將按省級野生動物保護主管部門核准生產數量取得專用標識，憑專用標識開展出售、購買和利用活動，從而減少對人工繁育成熟的野生動物繁育和經營活動的審批環節，提高審批效率，並加強野生動物製品溯源管理，避免非法來源的野生動物產品流入合法渠道。