法政府表態 支持協助女同志生育中央廣播電台 (2017-06-28 20:14)
法國政府發言人卡斯塔納(Christophe Castaner)今天(28日)表示，法國政府支持允許女同性戀伴侶和單身女性，可以在醫療協助下生育下一代。
在法國「國家倫理諮詢委員會」(CCNE)27日對這個構想之表達支持之後，卡斯塔納今天做出以上表示。
法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)曾在選舉造勢期間承諾，一旦國家倫理諮詢委員會公佈他們的意見，他就會把這個問題立法。
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