開發麵包市場 台商曼谷試水溫中央社 (2017-06-28 20:21)
（中央社記者劉得倉曼谷28日專電）泰國曼谷市區一家台商麵包店近期開幕，引起話題。業者表示，曼谷都會區沒有真正好吃的麵包，因此引進混合日本和歐洲的烘培手法，試探市場的反應。
業者陳先生表示，為了開拓市場，他到泰國籌畫1年多，投入資金超過新台幣3000萬元。
陳先生指出，除了看中東協經濟體的啟動，曼谷位處東協心臟地帶，屬國際都會，也是原因。
歐式和日式烘培業者已進駐曼谷，泰國傳統的麵包店和便利商店也存在多年，市場競爭激烈，但找不出真正好吃的麵包，陳先生因此決定放手一搏。
陳先生表示，麵包好吃的關鍵在原料與發酵技術，他聘請任職中國大陸知名連鎖店的台灣師傅林育瑋擔任顧問主廚，開發混合日本和歐洲的軟式麵包。
此外，產品製作使用純正原料，加上台灣師傅林宗佑親自監督，純手工揉製，再經過低溫發酵與烘焙。
值得一提的是，陳先生將台灣培養20多年的酵母菌種帶到泰國，製作最佳的軟式麵包。未來還將推出家鄉台灣口味，例如蔥花和菠蘿麵包，以回饋當地僑胞。
曼谷已經有台商投資的麵包和鳳梨酥等食品，但都不是在曼谷市中心開店。這次有台商業者選在曼谷知名百貨商場試水溫，未來就看市場反應。1060628
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