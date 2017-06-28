新浪科技訊 日期:6月28日晚間消息，印度最大集裝箱港口「賈瓦哈拉爾尼赫魯港」(JNPT)周三宣布，已遭到新勒索病毒「Petya」的攻擊，1/3的碼頭運營受到干擾。

這些被勒索病毒感染的碼頭由丹麥航運巨頭馬士基(AP Moller-Maersk)運營，後者周二已宣布遭遇網路攻擊，導致其全球電腦系統中斷。

遭受攻擊后，JNPT港口一直在使用人力來清理集裝箱，但運營能力下降至平日的1/3 。由於裝卸貨延誤，目前大批集裝箱正堆積在港口外面。

JNPT港口董事長安尼爾·迪格卡(Anil Diggikar)預計，港口運營將在一天內恢復正常。

除了印度的JNPT港口，俄羅斯最大石油公司ROSNEFT、烏克蘭國際機場和全球最大廣告公司WPP等均受到了「Petya」勒索病毒的攻擊。

與上個月爆發的「WannaCry」勒索病毒一樣，「Petya」也通過「永恆之藍」(Eternal Blue)漏洞傳播。今年5月，「WannaCry」對全球150多個國家和地區的30多萬台計算機系統發動了攻擊。(李明)