文／MOOK景點家編輯部整理報導



旅行可以為自己的人生充電，並開闊視野，在生活的種種壓力與忙碌，是否時時刻刻都想放下腳步，遠離城市的喧囂與煩惱，讓自己暫時逃離現實？在步調快速的現代生活中，也許在人生的某個時間點、某個階段，會相當徬徨無措，這時候正適合放下一切，擺脫疲勞的壓力，來一趟深度的旅行。若遇到下列所述的五種狀況，不妨可以思考看看，讓自己任性一次。

旅行可以為自己的人生充電 (圖片提供／chrisalmighty1234)

失戀

感情生活不會永遠那麼順遂，需要緣分與用心地經營，失戀時所帶來的悲痛情緒不分男女，累積的負面情緒若沒有適當的抒發，則容易產生後遺症，這時候適合安排一趟旅行，將過去的壓抑得以釋放，繼續為自己的人生向前拓展。



畢業、求職前

許多的畢業生或是踏入社會前的新鮮人，總會有迷惘與遺憾的情況，此時不妨可以暫緩腳步，在即將消逝的求學青春前，安排一趟旅行，好好放空與回顧自己。

現代生活忙碌，令人喘不過氣 (圖片來源／wallstreetcn)

工作低潮期

在忙碌的都市生活下，工作壓力總是壓得自己喘不過氣，不免會遇到瓶頸或低潮，這時可以趁著換工作之際，好好放鬆自己，將所有的不滿、委屈、沮喪等情緒拋諸腦後，安排一趟充電之旅，讓未來更有衝勁。

也許在人生的某個時間點、某個階段，會相當徬徨無措 (圖片來源／travelplus)

結婚前

和另一半一起步入人生轉捩點，是一件相當幸福且重要的事，未來也會有結婚會遇到的困難與狀況，顧慮也會相對較過去多，此時不妨可以趁結婚前來趟遠行，甚至是單獨啟程，讓自己在旅程中好好準備迎接全新的未來。

有時需要放下一切，擺脫疲勞的壓力，來一趟深度的旅行 (圖片來源／stocksnap)

想旅行的時候

最後不管是什麼時間點或是狀況，旅行不僅是為了充電或是放鬆，更是體驗人生的一種態度，然而旅行不一定要遠行，也許只是近郊的輕旅或是穿梭都市之間，也能發現不一樣的心境。



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