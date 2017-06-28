來源：威鋒網

據國外媒體消息，俄羅斯科技公司CopterSafe的無人機改造方案近期大受關注，該公司宣稱通過軟體設置方式即可繞過DJI空拍無人機的地理圍欄功能，突破禁飛限制。該公司表示，由於大疆的無人機地理圍欄超過當地法規的禁飛限制，他們希望其他機友們可以隨心所欲地操控自己的大疆空拍無人機。

大疆全線的無人機產品均預裝了地理圍欄功能，禁止用戶在機場等敏感地帶房費無人機。在中國境內設立了機場多邊形禁飛區，而在歐美中東則有GEO。

目前已經有部分資深機友嘗試改裝無人機來突破大疆的地理圍欄限制，甚至還把這種技術進行售賣。而 CopterSafe 改裝方案可讓大疆空拍機飛入禁航區、突破高度限制、提高飛行速度，開發的軟體針對的機種為 DJI Mavic Pro、Phantom 4 Pro、Inspire 2，這些軟體的價格為200美元到400美元不等，軟體也可以通過「一鍵使用」的方式開啟。據了解，Coptersafe 模組是專門為大疆無人機打造的。接受了該家公司的改裝服務之後，無人機的 GPS 將會受到迷惑，這意味著無人機不再受地理圍欄限制，禁飛區對於其而言也不再是禁區。此外，消費者還能選擇移除 500英尺的飛行高度限制以及其他定製更改服務。

CopterSafe 發言人表示：「大疆積極改善無人機安全確實是一件好事，但有關禁飛限制應符合當地的規定。」 值得一提的是他的航拍公司曾經受到了大疆地理圍欄的諸多限制，但其實當時該地已經獲得了有關部門管理人員的飛行批准。但有人又質疑了，對於那些心懷不軌的機友來說，這款軟體難道不會是一種「禍害」嗎？早前成都雙流機場一帶曾平凡遭到無人機黑飛騷擾，導致多個航班被迫返航和延誤，甚至已經嚴重到懸賞緝兇的地步。對此 CopterSafe 建議用戶最好選擇在有強風的山地地形飛行。

不過大疆歐洲公共事務負責人 Christian Struwe 表示，地理圍欄系統可以保證無人機能安全地進行飛行，關閉此功能可能會讓無人機在飛行的過程中侵犯到他人或者公共利益。其實大疆也允許用戶實現申請臨時放款地理圍欄限制，機友如果還要往最高級別的禁飛區放飛，則需自行致函大疆商議。

原標題：俄科技公司推出破解軟體 專門抵抗DJI過嚴的禁飛限制