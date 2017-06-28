來源：澎湃新聞

澎湃新聞記者 楊亞東

多幅航拍圖片在網上流傳：黃的、白的、藍的……各種共享單車密密麻麻地停在杭州秋濤路一處空地上。

澎湃新聞6月28日從杭州市城管委了解到，圖片中的共享單車都是被城管暫扣的，目前杭州被暫扣的共享單車約2.3萬輛，存放在16個臨時停車點，已車滿為患。

去年底，共享單車登陸杭州，目前已有7家投放量較大的平台公司。澎湃新聞從杭州交通部門獲悉，至4月底當地共投放共享單車26.3萬輛。

在給市民出行帶來便利的同時，共享單車的無序停放、缺乏監管也引來無數吐槽。3月以來，城管部門加強了街面執法管控。

「在執法中，對平台未經批准違規集中投放、騎行人亂停放影響通行和安全，又沒有及時搬離的單車，城管部門依法暫扣，要求單車平台前來接受處理。但是，各單車平台都沒有來，才造成16個停放點出現車滿為患的現象。」杭州市城管委人士告訴澎湃新聞。

據其介紹，目前杭州各城區都建立了共享單車管理微信群，成員有城管隊員，也有各單車公司有關負責人。發現違規投放、停放時，執法人員會把照片發到群里，或打電話通知相應公司處置。如長時間沒處置，會將車輛暫扣、搬離，並向企業開出處理告知書。

在接受杭州《都市快報》採訪時，永安行公司杭州區域負責人表示，他們很想取回被扣的單車，但據他所知，杭州有規定，像用戶亂停放被暫扣的單車暫時不讓取，要等「指導意見」出台。如果是大規模投放被暫扣的，可以取回，只要繳保證金、走流程就可以。

哈羅單車杭州市場部負責人林思穎告訴澎湃新聞：「我們公司大概有5000輛單車被扣，每輛車成本1000元，停在那裡每天都是損失，我們也在聯繫城管，看怎樣妥善解決。但杭州每個區的情況都不一樣，所以還在協商。」

對單車被扣的原因，林思穎表示，4月份以來公司沒有新投放車輛，只在各地區調派，將單車從禁止投放區運走。

「我們也在與城管部門溝通，希望相關部門儘快出台管理規範。」摩拜單車杭州公司人士告訴澎湃新聞。

澎湃新聞從杭州市互聯網自行車規範發展管理工作領導小組了解到，《杭州市促進互聯網租賃自行車規範發展的指導意見（試行）》上月底已聽證完成，正在修改，將適時發佈。

原標題：每12輛共享單車有1輛因亂停亂放被暫扣，杭州將出規範意見