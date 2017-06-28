阿聯酋首推台灣版LINE貼圖中央社 (2017-06-28 20:30)
阿聯酋航空28日首次推出台灣版的免費LINE貼圖「阿聯酋航空 與你一起體驗世界」，不過，下載前得先觀賞美國女星珍妮佛安妮斯頓生動有趣的宣傳廣告演出。（阿聯酋提供）中央社記者汪淑芬傳真 106年6月28日
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