（中央社記者汪淑芬台北28日電）阿聯酋航空今天首次推出台灣版的免費LINE貼圖「阿聯酋航空 與你一起體驗世界」，不過，下載前得先觀賞美國女星珍妮佛安妮斯頓生動有趣的宣傳廣告演出。



珍妮佛安妮斯頓幫阿聯酋拍的宣傳廣告約60秒，片中珍妮佛安妮斯頓與小朋友在機上生動有趣的互動，像是看短篇影集而非廣告。



阿聯酋航空貼圖下載期間即日起至2017年7月26日，貼圖使用有效期限為90天，內容包含「Hi~」、「出發」、「我要飛啦~」、「放假囉！」、「一起運動吧」、「好想你啊！」等。1060628