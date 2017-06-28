（中央社記者周永捷雅加達28日專電）美國前總統歐巴馬和妻子及兩名女兒剛結束峇里島假期前往日惹。印尼旅遊部長阿里夫趁此機會，推銷印尼旅遊觀光，替峇里島等地大打旅遊廣告。



美國前總統歐巴馬和妻子蜜雪兒．歐巴馬及女兒瑪麗亞和莎夏赴峇里島度假5天，他們今天前往位於日惹的婆羅浮屠寺廟群（Borobudur Temple Compounds）參觀，之後再前往雅加達會晤印尼總統佐科威。



歐巴馬一家人在印尼的10天假期行程緊湊，他們在峇里島停留5天，包括參觀廟宇、文化館，到野外踏青、觀賞梯田，還有激流筏舟。網友isabellamelly在社群網站上傳歐巴馬峇里遊的影片，只見歐巴馬一派輕鬆和當地民眾打招呼的親民模樣讓網友喊讚。



「雅加達郵報」（Jakarta Post）報導，印尼旅遊部長阿里夫（Arief Yahya）表示，歐巴馬來訪肯定會引起全世界的關注，他在推特上有9000萬個追隨者，只要發一條推文，訊息就可以立刻傳到這些追隨者，這對印尼旅遊業是好的。



阿里夫還說，「太謝謝你了，歐巴馬先生」。



他透露，印尼旅遊部在歐巴馬到訪之前，已經在紐約時代廣場宣傳印尼旅遊觀光。他說，這是向美國和全世界推銷峇里島的最佳時機。



歐巴馬一家人今天前往日惹參訪。阿里夫說，希望歐巴馬離開峇里島後，旅遊業者能夠擬定出一個「歐巴馬峇里遊」配套行程，向美國和歐洲市場推銷峇里島旅遊。1060628