《羞辱》遊戲開發商Arkane Studios聯合創始人及公司總裁Ralphael Colantonio宣布離職，離開了這個已經工作了18年的地方，表示以後將會花更多的時間陪伴兒子。

Colantonio此前曾在EA和Infogrames工作，於1999年通過他叔叔的資助在法國里昂建立了Arkane Studios。最開始只是幫助其他公司開發一些作品，比如《生化奇兵2》。直到2012年被納入Bethesda之後，才有了自己的作品，比如《羞辱》——在發售當年廣受好評的遊戲之一。2016年工作室推出了《羞辱2》，今年早些時候推出了《掠食》。

Arkane Studios 目前包括兩個團隊，一個仍位於法國里昂，另一個則位於美國德克薩斯州奧斯汀。

Colantonio在自己的博客中表示，自己這18年來的冒險很驚人，非常幸運的和同事們做出了偉大的成績。感謝多年來粉絲們對於工作室的支持，而現在自己則要花更多的時間去和兒子一起度過。