克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)今天(28日)表示，類似27日對俄羅斯和其他國家發動的駭客攻擊，凸顯國際有必要聯合行動，以對抗網路犯罪。

培斯科夫表示，27日的這波攻擊，並沒有對俄羅斯的公司或國家等級的單位，構成嚴重問題。

培斯科夫指出，有關這波攻擊從何而來，克里姆林宮沒有獲得訊息。

今天稍早，烏克蘭網路警察在推特上表示，烏克蘭金融科技公司MEDoc所使用軟體的弱點，可能是這種病毒的最初來源。

27日的這一波大規模網路攻擊多達數千起，受害公司分別位於俄羅斯、烏克蘭、英國、法國、德國、義大利、波蘭以及美國，攻擊總數目前仍然不清楚。