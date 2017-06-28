大斷電 蘇格蘭愛丁堡機場航班受影響中央社 (2017-06-28 19:26)
（中央社28日倫敦綜合外電報導）蘇格蘭愛丁堡機場今天上午發生斷電，擾亂若干航班，並迫使乘客在一片漆黑中排隊等候。愛丁堡機場隨後發推文表示，系統已恢復正常運轉，但預計會有航班延誤。
機場發言人說：「所有需要電力的一切都停擺，從咖啡機到安檢機器。」他又說，部分航班受擾亂，但已開始恢復正常。
據了解，斷電發生在當地時間上午9時前。
英國廣播公司（BBC）報導，斷電使得航廈和機場大廳陷入漆黑，僅緊急逃生指示燈亮約1小時。斷電時，機場無法提供如登機手續或安檢等地勤服務，等待民眾在航廈外大排長龍
愛丁堡機場表示，航廈內部備用電力系統也失靈，但飛機場有電力，因此跑道燈仍亮著。目前還不知道斷電原因。1060628
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