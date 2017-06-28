臺東縣府辦理原住民照顧服務員在職訓練結業典禮 黃縣長允諾持續推動部落健康照護工作



(中央社訊息服務20170628 18:19:26)台東縣政府委託衛生福利部台東醫院執行辦理的「臺東縣原住民照顧服務員在職訓練」，今(28)日舉行結業典禮，並由黃健庭縣長等貴賓頒發68位順利結訓人員結業證書，以及前三名獎狀，黃縣長除預祝大家全部順利考取證照外，也允諾持續推動部落健康照護的政策與工作。 結業典禮於今天下午2點在縣府大禮堂辦理，由黃健庭縣長主持，包括議長饒慶鈴、劉純歌、蔡玉玲、胡秋金、高美珠等多位議員、衛生福利部台東醫院院長黃志暉、縣府原民處長吳慧琴等貴賓與會，並安排文化健康站長者表演健康操，以及學員的分享，黃縣長等並頒贈前三名獎狀與結業證書、學習績優學員獎狀。 黃縣長表示，為落實長期照顧十年計劃之推動，並有效的加強部落原住民照顧服務員專業技能，台東縣政府結合衛生福利部臺東醫院辦理原住民照顧服務員在職訓練，更為全台首次針對部落文化健康站照顧服務員辦理考照培訓，並規劃157個小時的專業課程(核心課程90小時、機構實習43小時、複習5天及居家實習24小時)，更為方便學員就近學習，訓練分為4區域，海岸線於成功分院、南迴線於金崙活動中心、台東市於台東醫院6樓大禮堂、縱谷線於月眉活動中心，本次照顧服務員在職訓練共計105人參訓，68人順利結訓。 政府目前推動長照2.0福利政策，照顧服務員相當欠缺，本次在職訓練是為部落有志從事照顧服務員之儲備人員朝取得丙級證照為目標。台東縣部落文化健康站目前有32站，為全台最多站之縣市，希望大家都能順利取得證照，縣府也會持續來推動各項部落健康照護的政策。 學員代表古明哲發表感言說到:現階段願意投入照顧服務員的人力越來越少，因此照顧服務員的工作越來越重，期許能夠有越來越多族人投入照服員工作，一起為部落的族人努力。 縣府原民處指出，臺東縣政府委託衛生福利部臺東醫院執行照顧訓練計劃，針對偏遠地區、福利資源缺乏的部落設計一系列專業課程，讓相同語言文化背景之族人照顧及陪伴長者，讓被照顧者感到更安心及熟悉，照顧服務員證照預計於8月29日開始報名，11月初考照，期望在部落能推動預防保健、活力老化及延緩失能，以達提高生活滿意度及『在地終老』之目標。



訊息來源：台東縣政府



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