NTSO 16/17樂季壓軸巨獻 大師對話 夏漢X水藍



(中央社訊息服務20170628 18:18:35)國立臺灣交響樂團2016/17樂季壓軸巨獻，6月30日(五)臺中國家歌劇院大劇院及7月1日(六)臺北國家音樂廳，由小提琴大師吉爾•夏漢 Gil Shaham與指揮大師水藍重量登場，兩位大師將與國臺交合作演出浦羅柯菲夫第一號小提琴協奏曲，同場指揮大師水藍也將帶來同樣是俄羅斯作曲家的齊爾品《交響之祈禱》、及柴科夫斯基第一號交響曲《冬之白日夢》，兩位世界級大師為國臺交16/17精彩樂季劃下完美的句點。 小提琴家夏漢首度與國臺交合作演出



深受臺灣樂迷喜愛的美國猶太裔小提琴家吉爾•夏漢(Gil Shaham)是當今最傑出的小提琴家之一，1989年同為猶太裔小提琴家帕爾曼(Itzhak Perlman)因身體因素取消在倫敦的演出，經紀公司找上當時才18歲的夏漢，他24小時內決定隻身前往英國與倫敦交響樂團成功演出，一炮而紅，現已成為世界頂尖的小提琴家。在今天記者會上夏漢表示，他對臺灣樂迷的熱情印象很深刻，很高興這次能與他的好朋友水藍指揮與國臺交共同合作演出，而不同於之前來臺演出的貝多芬及梁祝協奏曲，這次將演出俄國作曲家浦羅柯菲夫第一號小提琴協奏曲，這是他個人非常喜歡的作品，在記者會上夏漢也現場演奏了一段巴赫無伴奏嘉禾舞曲。



文化部次長楊子葆特別親臨主持今天的記者會，楊次長表示小提琴家夏漢多次來臺灣演出，臺灣的樂迷對他很熟悉也很喜歡他，國臺交此次邀請到夏漢再度來臺演出，相信是國內樂迷的耳福；他並且以德國哲學家尼采著名語錄「如果沒有音樂，生活就是一個錯誤」與大家分享美好音樂的重要性。國臺交團長劉玄詠表示，從8年前就開始邀請夏漢與國臺交合作，但總是因為行程配合的關係無法如願，這次終於可以邀請到世界最頂尖的小提琴家夏漢與國臺交合作，團員們也都相當興奮並且期待，國臺交近年來團員換血後平均年齡不到四十歲，相信一定能讓大家感受到夏漢與國臺交充滿活力的演出。



同場音樂會指揮水藍也將帶來同樣是俄國作曲家卻較少被演出的齊爾品以多元音色融合多重風格的《交響之祈禱》，以及柴科夫斯基第一號交響曲《冬之白日夢》，此作品為作曲家在現實生活與夢想間煎熬的時期所譜寫，整場音樂會將呈現三位俄羅斯不同時期作曲家的作品。



音樂會訂於6月30日臺中國家歌劇院大劇院、7月1日臺北國家音樂廳舉行，感謝樂迷的踴躍支持，臺中場所剩票券不多，臺北場現在票房約七成，歡迎樂迷把握這難得的機會！音樂會票價300元起，而為了鼓勵學生進場欣賞音樂會，國臺交提供「學生體驗票」，讓學生以100元即可進場體驗交響樂團演出之震撼。更多優惠請見國臺交官網，購票請洽兩廳院售票系統，或電洽國臺交04-23330153。欣賞國臺交音樂會可申請公務人員終身學習時數認證3小時。更多節目資訊請上國臺交網站www.ntso.gov.tw，或撥04-23391141查詢。



訊息來源：文化部



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/216347.aspx