全國首座「面山學校」紅石培訓中心正式啟用 黃健庭縣長期教育孩子深耕山林智慧



(中央社訊息服務20170628 18:17:03)臺東縣海端鄉崁頂國小紅石分校，因少子化等因素於去(105)年8月裁撤，臺東縣政府為活化閒置校舍，申請花東基金補助，將原校舍成為全縣登山教育的培訓中心，並於今(28)日在縣長黃健庭親自主持下與蒞臨貴賓揭牌後正式啟用，與社區共存共榮，同時也兼顧了布農族部落不致因廢校而沒落。一手推動向政府爭取普設「面山學校」的博崴媽媽-杜麗芳，肯定黃縣長及台東縣政府睿智長遠的眼光。



面山教育背後的主要推手，是2011年南投白姑大山發生山難的張博崴先生的母親—博崴媽媽，在她的積極奔走呼籲與政府重視登山教育之下，臺東縣政府利用閒置的原紅石分校，並爭取行政院於104年11月核定第二期(105-108年)綜合發展實施方案「試辦新型態學校實驗計畫-面山學校計畫」四年共計3,710萬元，首先成立全國第一所面山學校，今天的啟用典禮於上午10時展開，由黃縣長主持，張博崴先生的雙親、臺灣登山教育推展協會理事長張俊卿、杜麗芳媽媽特別到場，以及縣議員張全馨嵐、崁頂村長黃貴德等貴賓與會。黃縣長並在工作人員及教官的解說下體驗「猴子爬樹」等活動設施。



黃縣長表示，台東是一個多山的縣份，為了培育山野教育體驗活動及推動登山教育種子師資，強化各校戶外教育教學專業知能，因此，特別運用閒置的紅石分校成立面山學校，這也是活化閒置空間校園的最佳典範，自去(105)年至今(106)年6月底為止已辦理12場次山野教育體驗活動及登山教育專業培訓研習，未來將相關活動、課程等資訊建置在面山學校專屬網站，供各校完整活動資訊，並以一星期為一梯次教授縣內國中小學學校相關課程，每梯次30人為限，也將設計二天一夜的遊學課程，吸引外縣市或國外人士前來。



一手推動向政府爭取普設「面山學校」的博崴媽媽-杜麗芳，肯定黃健庭縣長及台東縣政府睿智長遠的眼光，她說，面山學校不是只教授登山的課程，應該還有山林環境及日益增加的登山入口之安全。 縣府教育處說，臺東縣天然環境優美，地理位置適合推動登山教育，且透過面山學校課程規劃，設計戶外教育體驗課程，使學生親身探索體驗自然和諧共存之山林文化，培養學生生態保育之觀念，未來面山學校建置完備，希望能以資源共享方式提供全國使用。



訊息來源：台東縣政府



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