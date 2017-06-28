臺東好物進駐台東五星級飯店 與鹿鳴溫泉酒店攜手合作推薦優質好物



(中央社訊息服務20170628 17:57:04)臺灣熱氣球嘉年華活動即將於6/30(五)盛大展開，面對即將湧入臺東鹿野的大量觀光人潮，臺東好物串連在地觀光產業，首波與台東五星級酒店-鹿鳴溫泉酒店合作，設置「臺東好物產品專區」，讓遊客有住、有玩、還可一次選購多項伴手禮，將官方認證的優質臺東好物帶回家。 臺東縣政府近年致力於整合台東在地食、遊、買、玩、宿等帶動觀光串連，發展在地觀光產業，透過『臺東好物』品牌計畫辦理旅宿販售媒合活動，邀請臺東好物的業者、旅行社、通路業者及在地的飯店民宿互相交流，提供臺東地區觀光旅遊產業合作的媒合平台，促進雙方之間的合作，一同推廣台東在地優良產品。



台東鹿鳴溫泉酒店一直以來也不斷與在地產業結合，以貼近在地為經營方向，集結附近景點及店家合作設計遊程及活動，這次臺東縣政府在5月份辦理的旅宿販售媒合會上，鹿鳴溫泉酒店潘貴蘭董事長率先表態希望一同推廣臺東好物品牌，期望在熱氣球嘉年華及暑假前，於酒店內設置「臺東好物產品專區」，只要是前往入住或消費的客人，都可在此買到臺東「自然」、「健康」、「安全」且「具在地特色」的優質伴手禮。



未來，臺東縣政府會持續舉辦旅宿販售媒合作業，期望透過不同的平台管道合作，一起將臺東最優質的商品推廣出去，攜手共創臺東好物新商機，促進臺東地方產業經濟活絡!



鹿鳴溫泉酒店「臺東好物產品專區」於6/30起正式進駐一樓藝品店開始販售，現場提供多項臺東好物優質產品，觀迎大家前往選購!!



相關活動訊息請參閱：「臺東好物」粉絲專頁： https://www.facebook.com/TaitungGift/ 臺東好物工作小組 (04) 22658078



訊息來源：台東縣政府



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/216344.aspx