臺東縣境外學生接待家庭培訓課程開跑 加碼送3000枚臺東金幣



(中央社訊息服務20170628 17:56:06)台東縣政府推動臺東縣境外學生接待家庭第一梯次培訓認證課程已完成，本次邀請縣內卑南鄉溫泉國小校長吳正成、臺東大學英美文學系老師譚圓圓擔任培訓講師，現場家長攜帶小孩一同學習如何接待外國學生也增進家庭國際視野、世界觀。



近年來，國際教育旅行風潮蔚為流行，臺東縣政府特舉辦「臺東縣高中職(含)以下境外學生接待家庭培訓計畫」，歡迎家中有就讀高中職以下學生的家庭們，一同加入接待外籍學生的行列。本次課程除了安排「接待家庭職責態度與認知」、「國際禮儀與文化差異」外，還有「基礎英語接待與溝通技巧」、「臺東縣觀光介紹」等6小時的在地化課程，課堂上更有實用小遊戲親授現場家長們，讓他們未來在接待外籍學生時拉近彼此的距離，也期望臺東接待家庭與外籍學生在臺東體驗這段期間多所互動。



黃健庭表示縣長，國際化是引導臺東縣走向世界舞台的必要途徑，縣府除了積極培育國際青年團的學生，也落實打造國際友善環境。縣府將於8月18日在臺東大學知本校區辦理臺東縣境外學生接待家庭第二梯次培訓課程，家長們完成6小時認證培訓後，每戶還可以領取臺東金幣3000枚，歡迎縣內有興趣的家庭踴躍報名參訓。



「臺東縣高中職(含)以下境外學生接待家庭培訓計畫」:1. 第二梯次培訓課程 時間:106年08月18日(五) 地點:國立台東大學知本校區2. 主辦單位:臺東縣政府、執行單位:生產力中心。3. 報名專線:02-2701-1769分機238林小姐、分機239楊小姐。



訊息來源：台東縣政府



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