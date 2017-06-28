佛大聘請馬來西亞昔華中學戴正鈞校長為顧問



(中央社訊息服務20170628 17:38:27)佛光大學積極拓展與馬來西亞的學術交流和招生宣傳，楊朝祥校長於6月27日，特聘請柔佛州昔華中學戴正鈞校長為顧問。楊校長說，馬來西亞僑生在佛大表現優異，希望借重戴正鈞校長在僑界的影響力，號召更多青年到佛光大學讀書，學成後服務兩國的社會和民眾。 柔佛州昔華國民型華文中學是當地最大的華文中學，有一千八百多名學生，戴正鈞校長次行率領該校二十名教師到台灣考察教育環境，重點放在佛光山與佛光大學。戴校長十分肯定佛光大學的教學環境和師資設備，表示會繼續擴大臺馬教育交流，以及協助佛光大學在大馬的招生宣傳。 佛大楊朝祥校長熱烈歡迎考察團，他說，昔華中學的畢業生在佛大表現傑出，另有許多馬國僑生也都相當優秀。透過佛光大學特有的「三三三教育」，包括生活、生命、生涯教育，品質、品德、品味教育，還有星雲大師提倡的三好教育（存好心、做好事、說好話），佛光大學的孩子都能具有專業素質和品格修養。 針對佛光山系統大學五校資源共享特色，身兼系統大學總校長楊朝祥說，佛光大學與西來大學，以及美國多所大學推動的「二加二計畫」，也適用馬來西亞僑生，所以這也是華僑青年學子拓展國際學習的大好機會。 楊校長說，五月間曾經到吉隆坡東禪寺和新馬寺參訪，同時進行招生拜會，希望有更多年輕人到佛光大學學習。另外，佛光山也準備在當地創辦有關餐飲和旅館管理的專科學校，為馬國華人教育貢獻力量。 考察團參觀佛光大學圖書館，以及到健康與創意素食產業學系的廚藝教室，體驗由許興家主任、吳仕文老師和學生示範製作的泡芙點心，該系馬來西亞僑生林聖心，另兩外台灣學生、雙胞胎兄弟檔林秉洋、林秉孝共同擔任助手。戴正鈞校長和老師們也親自體驗製作點心的樂趣。 許興家主任表示，他在五月間陪同楊朝祥校長訪問馬國，了解馬國華人面對不公平的社會資源分配，更能感受馬國僑生在台灣刻苦認真學習的可貴精神。他說，佛光大學和素食系都會提供最好的學習和生活條件，歡迎更多的馬國青年選擇佛光大學就讀。（20170628）



訊息來源：佛光大學



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