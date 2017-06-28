鼓勵惜食 台灣美食展設公共冰箱中央社 (2017-06-28 19:30)
2017台灣美食展7月21日至24日將在世貿一館舉行。主辦單位台灣觀光協會說，今年現場將設公共冰箱，收集各攤剩餘食材，邀廚藝老師變魔術，烹調成美食與觀眾分享，鼓勵惜食。（台灣觀光協會提供）中央社記者汪淑芬傳真 106年6月28日
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