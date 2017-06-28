▲臉書全球用戶突破20億人（圖／取自臉書）

臉書今（28）日宣布，全球用戶突破20億人！據臉書統計，現在每個月有20億人因臉書產生連結，建立社團，這一切全歸功於每天數百萬個團體及每個人在臉書上珍貴的分享，全球每天有超過1.75億人分享「愛」，平均每天有8億人在臉書上按讚；而每個月社團的使用人數更超過10億人。

在亞太區，每天有超過4000萬人分享「愛」，每天有超過4億人在臉書上成為朋友，而每個月則有超過4億人使用社團。

臉書表示，為了感謝用戶在許多方面的支持，將會在未來幾天與用戶分享一些美好的體驗。首先臉書將會發佈一支個人化的影片，感謝用戶一同參與，讓世界更緊密連結；另外，當用戶在朋友或家人的貼文表達「大心」，或是祝福某人生日快樂，或建立社團後，將會看到一則感謝的訊息在個人的臉書動態消息頂端。

▲臉書用戶將在個人動態消息頂端看到感謝訊息。（圖／臉書提供）

最後，在www.facebook.com/goodaddsup網站，臉書將會分享用戶為社團做出貢獻的有趣故事人們每天互相連結，為在地的社團做出貢獻，一起讓世界變得更美好。