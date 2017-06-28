Apple直營店登台倒數 維修價格曝光中央社 (2017-06-28 18:55)
（中央社記者吳家豪台北28日電）全台第一家Apple Store直營店將於7月1日上午11時在台北101大樓開幕，蘋果台灣官網已刊出iPhone與iPad維修價格，其中iPhone 7 Plus螢幕維修要價新台幣4900元。
根據蘋果台灣官網的iPhone螢幕維修價格，iPhone7 Plus的費用是4900元，iPhone 7是4290元，iPhone 6s Plus與iPhone 6 Plus是4900元，iPhone 6s與iPhone 6是4290元。
至於更舊的機種包括iPhone SE、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5，螢幕維修價格都是4290元。
如果你的iPhone在螢幕之外還有其他地方損壞，就要參考「其他損壞」費用，從6590元到1萬1490元不等。
蘋果提醒，如果需要更換你的iPhone，更換的裝置將會是新品，或是相當於新品的裝置。如果iPhone的問題起因在於意外或濫用導致的嚴重損壞，則可能無法使用維修服務。
蘋果直營店也提供iPhone電池維修服務，如果在保固內或適用AppleCare+全方位服務計畫則不需費用，超過保固期的費用是2590元。
在iPad維修方面，如果你的iPad問題不在保固範圍內，將支付超過保固期費用進行維修或更換。iPad mini、iPad mini 2的費用是6590元；iPad mini 3、iPad mini 4的費用是9790元；iPad 2、iPad Air、iPad第5代的費用是8090元；iPad Air 2、iPad第3代、iPad第4代的費用是9790元。
至於iPad Pro系列機型，超過保固期的維修費用都上萬元。iPad Pro 9.7英吋的費用是1萬2190元；iPad Pro 10.5英吋的費用是1萬4490元；iPad Pro 12.9英吋、iPad Pro 12.9英吋第2代的費用是1萬9290元。
如果你的iPad電池需要維修，超過保固期的費用是3290元。1060628
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