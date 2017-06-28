（中央社記者黃名璽東京28日專電）JR東海公司今天公布預計2020年度投入營運的次世代新幹線「N700S」的車內外設計，重新設計的車頭除加入首次在新幹線上使用的LED燈組，也減少噪音並增加行車舒適度。



日本產經新聞報導，N700S的車頭以N700為基礎提升更高的空力性能，並在車頭兩旁增加了可減少車外噪音、風阻等的「Dual Supreme Wing」設計，讓車內乘坐環境更舒適。



頭燈採用LED燈組，活用車頭形狀擴大照射範圍，提升夜間可視距離。車輛外觀塗裝承襲過去N700的白底藍帶。



在內裝部分使用更加柔和的曲面，創造出更舒適的空間。LED光源的間接照明除了可讓室內亮度一致外，接近停靠站時行李架的燈光會變亮，提醒乘客不要忘了隨身行李。



N700S全車座位都附有電源插座，因應現在旅客對3C產品充電的需求。



N700S是繼2007年營運的N700後，全面改款的次世代新幹線，預計將於2018年3月完成試驗車，並預計於2020年度投入量產車。1060628