超靈活二合一電腦上市 隨手創作水墨畫NOWnews今日新聞 (2017-06-28 17:35)
微軟Surface系列創下筆記型電腦創舉，熱插式鍵盤結合平板，能隨時變身NB，今（28）日微軟在台發布最新Surface Pro，採用第7代Intel Core處理器，新一代Surface手寫筆，精準度比以前更好，創作山水畫都不成問題。
微軟全新Surface Pro採用第7代Intel Core處理器，分別有M、i5、i7規格，RAM也有4GB至16GB可選擇，儲存容量則是128GB SSD至1TB SSD，按照等級不同，價格從25888元至86888元，隨插鍵盤與手寫筆，都需要另外購買。
▲全新 Surface Pro搭配整合式支架，最大可張開達165度（圖／記者陳敬哲攝 , 2017.6.28）
微軟強調，全新Surface Pro速度比Surface Pro 3快2.5倍，與Surface Pro 4相比，增強最多50%電池續航力；另外，平板與NB模式可以任意切換，使用者可依需求調整模式以便處理工作。
新一代Surface手寫筆具有4096階感應壓力，精準度比前一代增加一倍，同時具傾斜感應 可以感測手寫筆的傾斜角度，可創作鮮活的數位筆觸，搭配Microsoft Whiteboard App，開放更多讓人們使用數位筆跡功能的新體驗。
▲全新 Surface Pro結合隨插鍵盤，隨時變身筆記型電腦（圖／記者陳敬哲攝 , 2017.6.28）
特製版實體鍵盤保護蓋，剪刀腳機械結構配備1.3mm鍵程，打字更快速精準，搭載全尺寸的玻璃觸控軌跡板，支援五指多點觸控，追求極致精準；此外，以Windows Hello登入，採用生物特徵而無需輸入密碼，保障資訊安全。
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