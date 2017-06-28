▲應景夏季到來！《暴雪英霸》推出「夏日清涼大作戰」活動（圖／暴雪娛樂提供）

高溫拉警報！暴雪娛樂宣布，即日起《暴雪英霸》推出「夏日清涼大作戰」活動以及期間限定「夏日戰利品」，邀請玩家與喜愛的英雄在萬象界域中消消暑氣，同時把握機會將最大獎 ─ 2017 BlizzCon雙人遊帶回家！

「夏日清涼大作戰」限時活動，用全新夏日造型與玩家共度盛夏！自6月28日凌晨2時至7月26日凌晨2時止，玩家每日於《暴雪英霸》指定遊戲模式中贏得一場對戰，即可獲得機會參加抽獎，每周最多可累積7次抽獎機會。獎品包含《暴雪英霸》戰利品、Blizzard Entertainment暢銷遊戲PC數位版、限量伊利丹雕像、市價美金$2,400元頂級家用電腦等，最大獎可獲得2017 BlizzCon 雙人遊。

▲「夏日清涼大作戰」活動說明（圖／暴雪娛樂提供）

「夏日清涼大作戰」活動期間，《暴雪英霸》遊戲內戰利品都將換成期間限定的「夏日戰利品」，每個戰利品都將有機會獲得期間限定的活動道具─ 包含頭像、噴漆、造型以及坐騎！夏日組合包及令人暑氣全消的新造型及坐騎亦同步登場，玩家可透過遊戲內寶石購買組合包或使用碎片合成造型與坐騎。喜愛特殊造型的玩家敬請把握機會，在物品絕版前納入珍藏。