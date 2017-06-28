文／MOOK景點家Jun(e)整理報導



香港街景形形色色，從巷弄老公寓到現代化都市、異國建築到傳統廟宇，處處都極富特色，入夜後紫醉金迷的景色更是迷人至極，也因此吸引眾多國內外觀光客前往拍照打卡。以下推選出香港五個熱門的IG拍照景點，有文藝的街道、壯觀的公寓大廈、以及電影中的場景等，都是遊客必訪的打卡點，也可以藉此探索香港多元化的面貌。

海山樓 (圖片提供／superyian)

鰂魚涌 - 海山樓怪獸大廈

位在鰂魚涌有一處70年代住商混合老式公寓，由福昌樓 、益昌樓、益發樓、 海山樓及海景樓5棟共組而成，並形成方形的架構，因壯觀密布，被稱為怪獸大廈。也因電影變形金剛4曾在此取景而聲名大噪，吸引遊客紛紛前往拍照。

海山樓 (圖片提供／superyian)

中環站D2出口 - 嘉咸街壁畫



位在環荷里活道48號和嘉咸街46號交界一帶，有一條僅僅約5公尺長的壁畫，被觀光客稱為嘉咸街壁畫，也是遊客必拍的景點之一。用多種顏色彩繪出香港街頭的建築風貌，也呈現出城市街道擁擠與雜亂，道出香港的生活與歲月。

嘉咸街壁畫 (圖片提供／superyian)

中環異國街頭 (圖片提供／superyian)

灣仔皇后大道東 – 彩色公寓



位在皇后大道東上，可以看見灣仔藍屋等一排彩色公寓大樓，超過70年歷史的藍屋，現被列為香港一級歷史建築，充滿古色古香的異國老建築，與一排彩色繽紛的公寓，形成奇特鮮豔的街景。

灣仔彩色公寓 (圖片來源／discoverhongkong)

油麻地 - 霓虹廣告板



夜幕降臨，可以看到香港最具特色、閃爍林立的招牌景象，五光十色的霓虹廣告板，彷彿籠罩了香港的夜空，十分壯觀華麗。

油麻地霓虹廣告板 (圖片來源／discoverhongkong)

中環 - 都爹利街

都爹利街 (圖片來源／Wikipedia)

中環的都爹利街是香港最浪漫的景點之一，無數電視、電影裡的愛情故事，都曾經到這裡來取景拍攝。都爹利街內有一條花崗石建造的石階，石階上那四盞香港僅存的煤氣街燈，每晚6時準時亮起，為這條寧靜小街，輕輕抹上了一層柔和的淡黃。



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