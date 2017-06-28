夏季熱浪襲擊北半球，南半球的澳洲成了絕佳的避暑天堂，特別是昆士蘭，雖然是冬天，但氣候涼爽宜人，你可以到動物園與澳洲特有種動物親密接觸，同時欣賞動物表演秀；或是搭船遊覽布里斯本河，好好欣賞河岸風光；或是到大堡礁潛水飽覽海底生態；或是出海賞鯨，陽光昆士蘭絕對滿足你的好動因子。



當然，除了以上的玩樂昆士蘭方式，八月到昆士蘭，還有一項活動是絕對不能錯過，那就是EKKA「皇家昆士蘭展」(Royal Queensland Show)，這是昆士蘭的年度盛事，有另一個名稱為「布里斯本展覽」( Brisbane Exhibition)，從1876年開辦至今，今年即將邁入第141個年頭。一開始只是單純地提供農業從業人員，發表成果或新發明的舞台，後來逐漸受到重視，為讓活動更豐富，開始加入其他娛樂及具有教育意義的元素，演變成今日的盛況，年年吸引超過40萬人次的海內外遊客造訪。



EKKA其實是結合商品、農產品、以及動物展示的農業園藝博覽會，從8/5-8/14為期10天的活動期間，集結昆士蘭最棒的農工業成果，包括超過10,000隻動物；21,000多個參賽者帶來的農業成果作品；更聚集了400多個零售商和100多個娛樂設施，把最純正的澳洲鄉村搬到都市中，讓所有遊客體驗最最道地的澳洲農家園遊會、還有澳式鄉村比賽、馬術表演、以及闔家歡樂的遊樂設施，到了晚上晚間甚至還有煙火表演可欣賞。每年的EKKA嘉年華會最引人注目的就是龐大的可愛動物軍團，主要成員有可愛的寵物，像是貓狗、溫馴的家禽家畜，像是雞鴨、以及大型的畜牧動物，像是牛羊豬；每一種動物都用最可愛的姿態迎接由大小朋友到來，除了可以讓小朋友近距離接觸觀賞，例如擁抱小羊、餵食剛出生的小牛，更有機會目睹動物的出生過程，例如剛孵化的小雞、剛出生落的的小羔羊，絕對是小朋友最佳的生命教育樂園。除了欣賞可愛的小動物，EKKA嘉年華會上還有兼具驚喜、趣味的表演與比賽，當中馬術表演是活動場上超高人氣的項目，大小朋友齊聚會場欣賞騎師與駿馬「人馬合一」的超高級馬術表演，並不時發出驚嘆聲。而EKKA既然標榜正統澳式鄉村情懷，當然少不了與農業園藝相關的比賽，像是最大南瓜的評選，你能想像一顆超過200公斤的南瓜有多巨大嗎！？每年的大南瓜比賽總是吸引不少人駐足圍觀。還有充滿力與美的划木比賽，過程鬥智也鬥力，不少老當益壯的參賽者，運用經驗，比賽成績不亞於壯碩的年輕人；另外還有當地牛仔的趕羊及揮鞭表演，特別是揮鞭表演，這可是原本牛仔賴以為生的專門技術，經重新編排後的特色表演。另外還有令人血脈賁張的飛車表演秀，車手驚險純熟的特技駕駛動作讓人嘆為觀止；另外會場內還安排不少現場演唱音樂會，包含有流行的、鄉村的、搖滾的，都是最原汁原味的澳式曲風，樂迷可千萬別錯過！EKKA嘉年華會除了好玩、好看、好好聽之外，更是不少饕客滿足口腹之慾的美食大本營，昆士蘭最新鮮的海陸食材零時差直送會場，不管是台灣人最愛的現撈活海鮮，還是美食家最愛的田園鮮摘蔬果，一起烹調出最澳式美味的料理，讓所有遊客大飽口福；當中，最具代表性的就屬草莓聖代。草莓聖代可是會名列來Ekka必吃美食榜首，光看這淋了巧克力醬的草莓；搭配果醬與奶油，大口咬下，自然香甜瞬間在口腔中化開，讓所有甜品控為之瘋狂，每年EKKA嘉年華光製作草莓聖代就使用將近10噸的草莓，製作出將近145,000個草莓聖代提供販售，而販售所得將提供做為各類疾病的研究與防治。滿足了口腹又能做公益，當然是要大快朵頤來大力支持！當然，Ekka嘉年華會的精彩活動不只於此，還有各式驚險刺激的遊樂設施增添歡樂氣息，讓嘉年華化身為大型遊樂園，甚至還有夜間幻彩燈光秀與煙火表演，讓Ekka嘉年華會日夜都精彩！。歡迎全家親子共遊昆士蘭，參加最具有澳洲鄉村情懷的EKKA嘉年華會，多元豐富的活動內容絕對讓你大呼過癮！更多訊息請上，昆士蘭旅遊及活動推廣局網站查詢：https://www.queensland.com/zh-tw/explore-queensland/brisbane/events/ekka