圖說:夏季觀音賞蓮 闔家出遊樂趣連連 桃園自在遊蓮花季小旅行

欣傳媒 | 綜合報導

桃園觀音種植許多蓮花，仲夏朵朵蓮花盛開，隨著微風搖曳，成為桃園著名美景，更擁有「南白河，北觀音」之美名。蓮花盛開的時節正是暑假開端，桃園市政府為了讓民眾輕鬆便利安排暑假賞蓮行程，在今年首創的「桃園自在遊」線上旅行平台推出蓮花季限定兩條一日遊程，除了帶大家參觀「2017桃園蓮花季」，也要探訪當地蓮園近距離欣賞蓮花、品嚐蓮花餐，更獨家安排互動布袋戲團表演，要讓民眾闔家出遊樂趣連連!

桃園蓮花季 漫步蓮花間

今年桃園蓮花季已邁入第19年，從在地農民自行發起的小型活動演變成賞蓮、看戲、品藝術的年度大型活動。而今年桃園蓮花季自7月1日至8月13日，除了可以欣賞會場旁大小蓮園不同品種的蓮花，還有兩件當地藝術家設計的公共藝術作品「雞祥蓮年」及「步步 生藝術畫舫」；而桃園自在遊目前推出的兩條蓮花季限定一日遊要讓民眾共襄盛舉，前往蓮花季會場漫步蓮花間，欣賞在地藝術家的公共藝術品，體驗觀音自然與人文之美。

蓮池古宅 布袋戲變臉秀

「樂遊蓮池．獨家大宅門布袋戲變臉秀」是從下午開始至晚上的夏季限定遊程，在桃園蓮花季會場遊覽後，前往觀音知名的古宅─林家古厝，欣賞古色古香的一進四護龍古建物、朵朵蓮花盛開的蓮田、酒甕步道、紅磚拱門、稻草玩偶等，並體驗剝蓮子的樂趣及品嘗消暑的蓮子冰淇淋。最後，獨家安排知名的敘舊布袋戲園在古厝庭院進行互動布袋戲變臉秀，大小朋友隨時可能被邀請上台參與演出，親身體驗布袋戲的驚奇，品味蓮池古宅和變臉布袋戲蹦出的新滋味!

藻礁尋秘 驚喜蓮蓮

「尋秘藻礁 ‧ 驚喜蓮蓮小旅行」一日遊規劃了更親近自然的行程，除了桃園蓮花季會場遊覽，前往蓮荷園體驗大王蓮花輕功水上飄的樂趣，另外還結合時下流行的抓寶活動，藉著遊戲了解蓮園中各種植物，讓小朋友在遊樂同時學習到知識。此外，由在地達人帶領進入觀新藻礁尋秘，認識全台灣最大的藻礁群，了解千年活化石的珍貴，讓大人小孩重視自然保育!

蓮花季限定遊程 免費限量接駁＆amp;加碼贈好禮

桃園自在遊蓮花季限定兩條小旅行「樂遊蓮池獨家大宅門布袋戲變臉秀」(600名)及「尋秘藻礁驚喜蓮蓮小旅行」(320名)，提供免費限量交通接駁(台北火車站或中壢火車站)；另外再加碼贈送桃園自在遊專屬設計旅遊收納包(市值$199元)。民眾可利用24H線上報名系統報名，即選即訂，暢遊桃園!

(桃園自在遊主題網頁https://www.tripbaa.com/theme/taoyuan-travel/ )