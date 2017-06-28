記者謝敏政／嘉義報導

在林務局嘉義林區管理處與臺鐵局阿里山森林鐵路管理處的共同努力下，阿里山森林鐵路營運路線將從奮起湖往阿里山延伸10公里至十字路車站（嘉義起點55.3公里），及從阿里山神木站往奮起湖延伸6.9公里至第一分道，本線未通車路段只剩十字路到第一分道間路段7.4公里。

嘉義林區管理處表示，由於2015年杜鵑颱風影響，森林鐵路58公里處損壞嚴重，目前雖尚未完成修復，但其餘路線經過交通部勘查同意後，森林鐵路現在從阿里山出發或嘉義出發已可各自延伸行駛至第一分道及十字路。為使大家更加認識第一分道、二萬平及鐵路沿線各站的特色，故目前7-8月間每周一、三各以郵輪式列車方式行駛，星期一由嘉義開往十字路，星期三由阿里山開往第一分道，歡迎有興趣的民眾上網報名搭乘。

通車首部曲-阿里山森林鐵路在7月3日(星期一)上午8:50從阿里山開車前往第一分道，再從第一分道往上經過二萬平再前往祝山；第一分道及第二分道是一般遊客難以抵達的秘境，也是阿里山森林鐵路的特色之一，俗稱「阿里山碰壁」，火車在此以「Z」字形曲折前進，經過分道時，火車時而前拖，時而在後推而至阿里山，是為了節省工程經費，在腹地有限的地方所使用的工程方法。

二萬平，則以三角線及塔山雲海最為著名；三角線是為了讓火車調頭使用，一般火車調頭的方式，有轉車台和三角線兩種，而阿里山森林鐵路在竹崎及二萬平等腹地較大的地方設置三角線，供火車調頭之用，在二萬平則有機會看見塔山雲海，景色壯麗，是攝影愛好者不能錯過的美景；睽違多年，小火車將再度帶領遊客抵達這些人跡罕至之地，機會難得，請愛好者千萬別錯過。

這次嘉義林區管理處與十字社區發展協會合作，於7月5日(星期三)在十字路社區，舉辦通車第二部曲：阿里山火車奮起向前至十字路復駛通車首航活動；一方面，向各界宣告鐵路修復工作已向前邁進一大步，由奮起湖通到十字路了，另一方面，也將嘉義處長期經營社區林業的十字社區讓更多人知道；十字村居民早期是因為擔任伐木工人而居住在此，阿里山森林鐵路開通後，十字社區成為來吉、達邦等部落出入的運送站，當地的特產包括樟腦、愛玉、竹筍等，並發展出「挑夫」的行業。現在，嘉義林管處希望藉著行駛郵輪式列車，讓旅客認識這個位處山林間的清新小社區。未來，嘉義林區管理處計畫將以里山精神繼續協助十字路社區，結合環境保育，以達成複合式農村生態系統，尋求資源永續利用與生物多樣性平衡的目標。

雖然屏遮那58公里處42號隧道的修復工程困難度極高，地處偏遠，公路及機具等均無法直接抵達，但林務局嘉義林區管理處仍持續努力，目前已上網發包設計，希望能及早達成全線通車的目標。

7月3日(星期一)從阿里山前往第一分道的郵輪式列車，已於台鐵局阿里山森林鐵道訂票系統開放售票中，名額有限，欲購從速；7月5日(星期三)首班從嘉義前往十字路社區的郵輪式列車自即日起開放預訂，預定電話為04-22468535(伊德公司)，名額限定70名。在7月5日當天在十字路還有清香茶席及特別導覽活動，名額有限，要訂要快；其他日期之班次請洽台鐵局阿里山森林鐵路網頁及訂票系統:http://www.railway.gov.tw/Alishan-tw/CP.aspx?sn=18070&n=20645其他詢問電話:嘉義票房05-2256918、阿里山車站05-2679200