記者李梅金／台中報導

今夏最搖滾的台中音樂盛事「2017大安沙雕音樂季」將於7月1 日在大安濱海樂園盛大開幕！邀請八三夭樂團、田亞霍、朱俐靜及T RASH樂團為音樂季揭開序幕，將熱鬧進行至8月6日。市府觀光旅遊局長陳盛山表示， 今年主題沙雕呼應台中世界花博slogan「聆聽花開的聲音」， 突破以往規模，32座中大型沙雕搭配活力四射的「 搖滾螺絲港熱音大賽」，要帶大家感受夏日海濱魅力。

觀光旅遊局28日舉行「2017大安沙雕音樂季」 宣傳記者會，局長陳盛山指出，今年突破以往設計格局，融入201 8台中世界花博、台中城市意象、在地產業、生態保育及海洋關懷等 5大主題，進行最大規模的沙雕設計，設計22座大型沙雕； 並以台中花博slogan「聆聽花開的聲音」為入口意象， 大膽突破沙灘險要地勢，雕刻出超過10公尺長的巨型沙雕， 展現長髮飄逸的少女在花香及海風吹拂下，感受花瓣飄過、 專注聆聽花開的聲音與情境。

此外，今年有來自日本、南韓、馬來西亞等3個國家的國際沙雕師， 以及國內陳坤田大師所帶領的20多人設計團隊進駐沙灘開雕， 展現巧奪天工的精湛雕藝，刻劃22座大型沙雕。 活動第二週將舉辦沙雕創意競賽，加上10座優質選手創作的沙雕作 品，未來將呈現32座中大型精美的沙雕作品。

陳盛山表示，今年持續舉辦「搖滾螺絲港熱音大賽」， 提供創作者表演空間並鼓勵年輕人創作， 在陽光與海洋的美麗環境下， 讓音樂在螺絲港交織相融成為中部夏季搖滾盛宴， 打造大安成為中台灣的搖滾天堂。

陳局長也邀請民眾參加7月1日的大安沙雕音樂季開幕晚會，當晚7 時將由最受歡迎的八三夭樂團、田亞霍、朱俐靜及TRASH樂團熱 情開唱。參與活動將有機會將iPhone、華碩平板電腦、 自行車等豐厚好禮帶回家。

另外，每週末更規劃不同活動，包括沙灘排球競賽、沙雕創意競賽、 攝影競賽以及搖滾螺絲港樂團競賽等； 海線農會及台中區漁會也將展示各種優質農特產品。

陳局長也提醒，為方便前往大安濱海樂園，請民眾多加利用接駁車， 自大甲火車站出發，沿文武路、大安港路等路線至活動會場， 相關發車時間、路線、停靠站及臨時停車場位置等交通資訊，請上「 台中觀光旅遊網」)查詢。