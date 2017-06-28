小米推150吋投影電視 平衡車升級中央社 (2017-06-28 17:45)
（中央社記者尹俊傑北京28日電）中國大陸小米科技旗下品牌「米家」今天發表150吋雷射投影電視，號稱每天看一部電影可使用34年。米家的九號平衡車也推出Plus版本，支援遙控器並可自動跟隨用戶。
米家下午在北京舉行2017年度發表會，重頭戲是發表研發近2年、旗下首款雷射投影電視。小米共同創辦人兼副總裁劉德說：「這是小米生態鏈所有產品裡面最複雜、最精緻的一款產品，沒有之一。」
隨著蘋果（Apple）等科技大廠陸續投入智慧家居領域，小米有意以這款造型類似投影機的電視，結合電視機上盒「小米盒子」的內容生態和聲控搜尋等功能，營造小米特色的家庭影院體驗。
這款雷射投影電視只需距離牆面近50公分，便可呈現150吋超大畫面投影。據米家提供的數據，其雷射光源使用壽命達2萬5000小時，每天看2小時，可使用34年。
小米旗下手機、掃地機器人等產品大多主打高CP值，但這款電視售價人民幣9999元（新台幣約4萬5365元），算是小米生態鏈中少數走相對高價路線的產品。市場接受度如何，還有待觀察。
另一方面，小米2015年10月發表的「九號平衡車」也推出升級版。
九號平衡車Plus號稱有八大改良，包括增大腳踏板面積、底盤高度提高、輪胎加大、電機功率達800瓦、鎂鋁合金底盤載重增加、頭燈加大、續航增至35公里、添加小型置物箱。
此外，Plus版本也支援遙控器遠端操作，還首次採用過去在大型軍艦上才會用到的無線電定位技術；除了可自動跟隨用戶行進，也可加裝相機在行進間拍攝。
九號平衡車Plus售價3499元（新台幣約1萬5875元），較上一代價格略高一些，預定7月11日開賣。1060628
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