全球各地27日陸續傳出遭到網路攻擊的事件，同樣遭到攻擊的法國聖戈班建設集團(Saint-Gobain)表示，他們的系統已經逐漸恢復正常。

聖戈班集團發言人表示，這波攻擊並沒有波及該集團的消費者，也沒有影響到公司的生產線。

防毒軟體大廠卡巴斯基實驗室(Kaspersky Lab)指出，這一波大規模網路攻擊多達數千件，受害公司分別位於俄羅斯、烏克蘭、英國、法國、德國、義大利、波蘭以及美國，攻擊總數目前仍然不清楚。

根據瞭解，這一波攻擊包含名為「Eternal Blue」的程式碼，網路安全專家廣泛相信，那是駭客從美國國家安全局(NSA)竊取而來。

上個月的勒索軟體攻擊「WannaCry」也使用同一種程式碼。