臺南生活美學館進駐團隊演出計畫 7月2日來看小學生演了沒？



(中央社訊息服務20170628 17:10:29)文化部所屬國立臺南生活美學館106年進駐合作演藝團隊演出計畫，甜甜兒童劇團7月2日晚間7時於美學館演藝廳演出〈小學生演了沒〉兒童劇，展現駐館成果。



〈小學生演了沒〉串連「當國王遇上醫生」、「當大野狼遇上小紅帽」、「當小老鼠遇上巫婆」等8個情境喜劇，由甜甜兒童劇團培訓的10位素人小朋友(大臺南地區國小學生) 擔任主要角色，提供熱愛戲劇的小朋友們一個舞台，更將這份熱力分享給其他孩子們，讓大家都能體會故事世界中的愛與歡樂，感受到表演藝術的創意與美好。



這10位小演員中，有些是劇團林雪江團長於國小指導戲劇社團時發現的表演人才，有些是參加劇團與本館合辦的寒暑期小小說故事達人營、創造力戲劇營之後，表現特別突出的小朋友，邀請他們加入。小演員們經過一次又一次的排練，克服上臺的恐懼、領會表演的訣竅，與志同道合好朋友一起努力，7月2日登上演藝廳為大家帶來精采有趣的演出。



國立臺南生活美學館為推動表演藝術、充分利用館舍空間，辦理演藝社團進駐合作計畫，106年的團隊有國樂、兒童劇、京劇、合唱及曼陀鈴等多個領域，並由進駐團隊籌畫4場次館內演藝廳、2場次館外地區演出活動，相關活動訊息請持續關注該館官網及臉書粉絲頁(https://www.facebook.com/tncsec)。



訊息來源：文化部



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