2017 MWC上海盛大開幕 遠傳展出NB-IoT、智慧健康照護解決方案吸睛



(中央社訊息服務20170628 16:54:09)2017 MWC上海世界移動大會(Mobile World Congress)於今日(6/28)在上海新國際博覽中心盛大登場，作為全球最具影響力的行動通訊盛會之一，MWC上海除匯聚當前最新的科技與產業趨勢，也是通向亞洲與國際的重要交流平台。遠傳今年第三度以台灣唯一電信商代表身分參展，於W4展館的台灣館展出橫跨健康照護、定位管理、觀光運輸、綠能環保等多元應用，成功吸引大批人潮至展位參觀，特別是聚焦智慧醫療與長照2.0商機的「Health健康+居」，現場展出的智慧床墊、地墊等居家感應物件吸引不少來賓親身體驗並留下深刻印象，以及遠傳以NB-IoT創新技術打造「智慧大樓」與「太陽能智慧監控平台」應用，緊扣當前在兩岸與全球都非常關注的智慧能源與綠能環保議題，也引起參訪來賓的熱烈交流討論。



今年(2017)遠傳電信參展團隊由總經理李彬領軍，帶領企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵等一級主管親赴盛會。曾詩淵接掌遠傳企業暨國際事業群以來，積極與網路暨技術事業群合作，共同投入5G、NB-IoT等創新應用發展，包含先前與愛立信聯手展示的「智慧停車場」應用、與工研院資通所合作的「智慧電表」解決方案，以及此次在上海MWC實際展出的「智慧大樓」與「太陽能智慧監控平台」等應用，未來還可將蒐集的數據資訊結合區塊鍊(block chain)應用開發，推動以物聯網實現翻轉產業及生活。此外，遠傳企業暨國際事業群資通訊專業服務處資深業務協理王長青也將在下午接受陸媒聯訪，暢談遠傳以平台及解決方案提供者的角色，致力打造在地物聯網生態圈，帶動產業從台灣出發連結國際，共同開創物聯網時代的智慧新經濟！



而MWC主辦單位GSMA(Groupe Speciale Mobile Association)代表的行動通訊產業是全球第一個致力於推廣永續發展的產業，被視為解決極端氣候變遷等聯合國永續發展目標(SDGs)的催化劑，遠傳也加入國際社會積極響應，發展成為在地化的永續城市典範，為台南市政府打造「4G智慧城市」。其中「智慧水情防災系統」有效協助政府對抗日益加劇的水患，以4G整合穿戴式裝置及水情監控的智慧水利防災， 2016年台南市政府於二次防汛演習中正式導入使用後，已協助台南市政府成功完成4次以上水情預測，及時防止水位上升與災情擴大。「智慧水情防災系統」入選本屆MWC大會SDG報告的傑出案例，將與全球各大通訊業者共享利用物聯科技防洪，以社會創新引領商業發展的重要里程碑。



訊息來源：遠傳電信股份有限公司



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