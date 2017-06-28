臺灣綠色大學聯盟中區場論壇 大葉大學分享綠色經驗 健康低碳餐迎賓節能減碳從生活開始



(中央社訊息服務20170628 16:42:08)臺灣綠色大學聯盟 106 年度中區場論壇22日在大葉大學〈Da-Yeh University〉登場，本次論壇以「永續校園」與「環境教育」為主題，由獲選2017優秀綠色大學選拔優等學校的大葉大學分享相關經驗。大葉大學餐旅管理學系也運用在地食材，烹調健康低碳餐迎接與會來賓，希望透過低碳飲食，讓更多人知道節能減碳可以從生活做起。



大葉大學校長歐嘉瑞表示，很榮幸可以承辦臺灣綠色大學聯盟 106 年度中區場論壇，此次論壇除了荆樹人教授專題演講「永續校園的思維與落實」、許毅璿教授暢談「永續校園問題盤點延伸至環境教育」，教育部資訊科技司專門委員邱仁杰也會參與綜合座談，與各校交換想法。活動同時安排大家參訪大葉大學綠色校園，觀摩學校運用MBR生物薄膜污水處理場，將水資源回收再利用，以及將自然湧泉水應用到造景上，順著天然地勢打造生態教學景點，推動環境教育等具體做法。



歐嘉瑞校長說，餐旅管理學系金牌主廚彭建治帶領學生推出健康低碳餐，透過蕎麥、紅薏仁、甜菜根、紅蘿蔔、西芹、高麗菜、綠竹筍、蘆筍、南瓜、小黃瓜、四季豆、洋蔥、大蒜、洋菇、牛番茄、葡萄、雞蛋、雞肉等在地當季食材的選用，減少材料運輸的碳排放量，希望大家都能從生活開始，為環境永續盡一份心力。



歐嘉瑞校長指出，世界綠色大學評比全台私校第一的大葉大學，不只是透過綠色校園的環境薰陶、綠色永續課程及活動厚植師生綠色競爭力，校內太陽能、光電、設計等領域的專家，也致力於綠色能源、綠色科技、綠色美學設計等技術研發。學校推動綠色大學不遺餘力，一方面通過ISO14001環境管理系統、ISO50001能源管理系統等認證，另一方面，取得環境教育機構及設施場所雙認證，將環境教育推廣給各界，今年也獲臺灣綠色大學聯盟評選為優秀綠色大學選拔優等學校。



大葉大學主任秘書侯雪娟強調，綠色大學不只是綠美化而已，學校落實在各個層面，全方位打造大葉成為節水、節能的低碳學園，以交通服務為例，學校推動「安舒利行六車共構」服務，首創員林生活圈交通車、客運公車、大學城525接駁專車、校園巡迴車、烏日高鐵接駁車、特約計程車共構的校園轉運系統，105年服務人次超過百萬人。



訊息來源：大葉大學



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