大葉大學德國籍教授約翰蓋格 帶大家發現包浩斯



(中央社訊息服務20170628 16:41:27)德國知名建築藝術學院「包浩斯」(Bauhaus) 深深影響現代建築藝術風格，大葉大學〈Da-Yeh University〉工業設計學系、德國籍教授約翰蓋格（Johann Geiger）17日下午受邀到統一時代百貨台北店，擔任「Found MUJI 發現德國－包浩斯設計解析」主講人，分享德國的設計思維。



目前任教於大葉大學工業設計學系的約翰蓋格教授，是德國知名汽車工程設計師，曾任德國 Target Design 公司設計總監，擁有二十多年設計實務經驗，曾參與保時捷、BMW、AUDI、HONDA等大廠的車輛設計。赴台灣教書後，約翰蓋格教授去年也與經典車業有限公司產學合作「保時捷997套件設計開發案」，帶領學生從前期的資料蒐集、繪製草圖、車子油土底架等，一直到後期車子3D掃描、建模及開模到可以進行量產，幫業主完成整個設計開發步驟流程。



約翰蓋格教授首先介紹包浩斯學校的歷史背景，以及包浩斯如何對世界設計與社會發揮影響力。他指出，創辦於1919年的包浩斯，為工業時代的設計教育開創了新局面，由沙龍藝術轉向應用藝術。約翰蓋格教授進一步談到，一個造型像壽司一樣的USB，看起來很新奇，但並不是算是一種好的設計，設計應該從人出發，就像包浩斯所提倡的「設計的目的是人，而不是產品！」



訊息來源：大葉大學



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