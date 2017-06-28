大葉大學多媒體學程與產業接軌 學生擔綱圖書插畫作者



(中央社訊息服務20170628 16:40:59)大葉大學〈Da-Yeh University〉多媒體數位內容學位學程打造「2D創意工作坊」，讓學生在學期間就能與產業連結，陳志隆老師帶領大三生張郁珊與五南圖書合作，為《數學完勝王：國小三年級》一書繪製插圖。



多媒體數位內容學位學程三年級的張郁珊表示，她從小就討厭數學，沒想到竟然會成為數學書的插畫作者。《數學完勝王：國小三年級》這本書一共有25個單元，每個單元都設計有生活化的分格漫畫與人物插圖，以提升小朋友的學習動機，如果小時候有這麼可愛的學習書，她大概就不會害怕數學了。



張郁珊指出，整本書從去年暑假開始畫，大概花了半年時間才完成，創作過程最難忘的是，她平常不會去注意車子，但有一個單元要畫車子，她上網找照片，反覆觀察比例才完成。學期末從老師手上收到《數學完勝王：國小三年級》一書，覺得很開心也很有成就感。



張郁珊說，去年陳志隆老師帶領她跟同學參與天問文化的繪本產學合作，繪本的畫作以整幅畫為主，常常要做跨頁設計，此次為五南圖書《數學完勝王：國小三年級》畫圖，則是畫人物跟物件比較多，也需要畫分格漫畫。雖然兩次合作都是出版社提供文案，再由她畫圖，卻是不一樣的學習經驗，收穫很多。



陳志隆老師認為，多媒體數位內容學位學程的學生都喜歡畫圖也很會畫圖，但製作一本書不是會畫圖就可以，還包括與客戶溝通、完稿格式、檔案規範等細節。「2D創意工作坊」就像是業界的工作室，帶領學生爭取與產業合作的機會，讓學生可以在執行產學計畫的過程，去了解如何結合所學和業界所需。



訊息來源：大葉大學



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