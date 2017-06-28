大葉大學與頂麻吉寵物食品、悠遊國際產學合作



(中央社訊息服務20170628 16:39:37)產銷研攜手，台灣寵物食品新推手！大葉大學〈Da-Yeh University〉與頂麻吉寵物食品有限公司、悠遊國際實業有限公司簽訂產學合作計畫，大葉大學將生技研發能量應用到寵物食品，研發成果再由頂麻吉寵物食品生產，產品交給悠遊國際實業有限公司行銷，透過金三角組合，替臺灣寵物零食點心市場開創新局。



大葉大學校長歐嘉瑞表示，寵物的生理、營養需求與人不同，「毛小孩」跟著「爸爸、媽媽」的飲食習慣，衍生了不少文明病，像是肥胖、肝病、腎臟病、胰臟炎、糖尿病、關節炎、皮膚病、腸胃不適等，如何讓寵物吃得更健康，是產業趨勢也是飼主共同關心的議題。李柏憲老師運用生技研發讓寵物食品具備功能性，寵物可以吃得更健康，相關成果也獲得頂麻吉寵物食品有限公司、悠遊國際實業有限公司的青睞，未來三方將採取研發端(大葉大學)、生產端(頂麻吉寵物食品)、行銷端(悠遊國際實業)的合作模式，把學校的研發成果交由廠商量產與銷售。



頂麻吉寵物食品有限公司總經理顏經綸強調，現代人追求健康，寵物食品同樣講求原料天然，頂麻吉秉持純手工、純天然打造寵物食品，希望能與專業研發團隊合作，提供優質多元的產品，大葉大學在生技研發方面能量豐沛，因此特別與大葉大學合作，要將天然的漢方萃取物添加到寵物食品中。



悠遊國際實業有限公司總經理葉信宏說，大葉大學李柏憲老師在臺灣藜寵物食品已有初步成果，悠遊國際是台灣本土寵物食品發行商，期待透過產學攜手，推出讓寵物健康的產品，更期盼讓臺灣寵物食品不只是立足臺灣，也能放眼國際。



產學計畫主持人、大葉大學藥用植物與保健學系助理教授李柏憲指出，他們在研究中發現，俗稱「紅藜」的「臺灣藜」，蛋白質、膳食纖維、鈣、鐵、鋅等含量很高，並具有降血糖、降血脂、抗氧化、抗疲勞、腸胃功能改善、抗老化和促皮膚傷口癒合等效果，因此把臺灣藜萃取物添加在寵物食品內，增加寵物食品的保健功效和營養價值，促進貓和狗的代謝、營養強化與維持健康狀況。



訊息來源：大葉大學



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